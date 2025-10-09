कोकण

धक्कादायक! 'आंबिस्ते आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थांनी गळफास घेऊन जीवन संपवलं'; कारण अद्याप गुलदस्त्यात, वाडा तालुक्यात खळबळ..

Ambiste Ashram School Tragedy: आंबिस्ते येथे पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ भिवंडी या संस्थेची कै.दिगंबर पाडवी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा आहे.येथे इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असून सुमारे 450 विद्यार्थी येथे निवासी शिक्षण घेत आहेत.
“Wada Taluka shaken as two students from Ambiste Ashram School die by hanging; investigation underway.”

वाडा : तालुक्यातील आंबिस्ते या गावात असलेल्या कै.दिगंबर पाडवी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थांनी काल मध्यरात्रीच्या सुमारास झाडाला दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली. या आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. या आत्महत्या प्रकरणाने प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

