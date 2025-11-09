Uday Samant : उद्धव ठाकरेंसोबत जाणार की नाही, उदय सामंतानी कोडं सोडवलं? कोकणातील महायुतीबाबत वक्तव्य

Konkan Politics : महायुती झाली पाहिजे, या माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भूमिकेशी सहमत आहे. युती होणार असेल तर मी मिठाचा खडा पडू देणार नाही. युती झाली नाही तर शिंदे शिवसेना म्हणून आम्ही स्वतंत्र लढून जिल्ह्यात भगवा फडकवू, अशी प्रतिक्रिया उद्योगमंत्री तथा शिंदे शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हा संपर्कप्रमुख उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्यात आगामी नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत महायुतीबाबत खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत युती झाली पाहिजे, असे सूतोवाच केले. त्याबाबत सामंत यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली..ते म्हणाले, ‘नारायण राणे यांना राजकारणात खूप अनुभव आहे. त्यांना विचारून पाऊल टाका, असे नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला सांगितले आहे. राणे जे काही बोलतात, त्याला खूप महत्त्व आहे. त्यांनी महायुतीने पुढे गेले पाहिजे, असे सांगितले आहे. युती व्हावी, ही त्यांची भूमिका आहे. आमचीही समन्वयातून युती व्हावी, अशी भूमिका आहे; पण तसे घडले नाही तर आम्ही शिवसेना म्हणून लढणार. रत्नागिरी जिल्ह्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत बैठक झाली व महायुती झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात युतीसाठी मी तयार आहे..माजी आमदार राजन तेली यांच्याबाबत राणे यांनी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सामंत यांनी सांगितले, की तेली महायुतीमध्ये कुठेही अडसर ठरणार नाहीत. ठाकरे शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आता कोणीही कार्यकर्ते राहिले नाहीत. त्यामुळे ते आता मतदार यादी तपासत बसले आहेत. अगोदर कधी मतदार यादी त्यांनी तपासली नव्हती. त्यामुळे त्यांना हे एक नवलच वाटत आहे.’ ते व्होटबंदी करायला सांगत आहेत; पण त्यांचे कोणीही ऐकणार नाही, असा टोलाही त्यांनी ठाकरे यांना लगावला..Uday Samant VS Narayan Rane : उदय सामंतांच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानंतर नारायण राणेंचा इशारा; कोकणात वाढली राजकीय खळबळ.ठाकरे सेनेबरोबर जाणार नाहीकणकवली नगरपंचायतीमध्ये शिंदे शिवसेना, उद्धव सेना व शहर विकास आघाडीबरोबर एकत्र होत निवडणुकीत उतरणार, अशा बातम्या प्रसारित होत आहेत; मात्र यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. शिंदे शिवसेना कधीही उद्धव सेनेबरोबर जाणार नाही, असे मंत्री सामंत यांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.