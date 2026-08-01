Rajapur Ganga: साडेसात महिन्यांनंतर उन्हाळेत गंगेचे आगमन; गंगास्नानाची पर्वणी; सर्व नऊ कुंडे भरली

राजापूर: अलनिनो वादळाच्या प्रभावामुळे अनियमित असलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा जोर धरलेला असताना तालुक्यातील उन्हाळे तीर्थक्षेत्री साडेसात महिन्यांनंतर गंगामाईचे आगमन झाले आहे. मूळ गंगा, गोमुखसह गंगास्थानाच्या अन्य सर्व कुंडांमध्ये गंगामाई वेगाने प्रवाहित झालेली असल्याने भाविकांना गंगास्नानाची पर्वणी साधण्याची संधी मिळाली आहे. .आगमन अन् निर्गमनाचे कोडे सोडविण्याचे विज्ञानालाही आव्हान ठरलेल्या गंगामाईचे गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आगमन अन् तीर्थक्षेत्री वास्तव्य राहिले आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबर २०२५ मध्ये गंगेचे निर्गमन झाले होते. आता साडेसात महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुन्हा उन्हाळे तीर्थक्षेत्री आगमन झाले आहे..आगमनानंतर मूळ गंगेसह चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, बाणकुंड, यमुनाकुंड, सरस्वतीकुंड, गोदावरी कुंड, अग्नीकुंड, भीमाकुंड, चंद्रभागाकुंड अशी सर्व कुंडे पाण्याने भरली आहेत. तर, काशीकुंडातील गंगाजल गोमुखातून प्रवाहितही झाले आहे. गंगामाईच्या या प्रवाहित वास्तव्याच्या काळात गंगास्नानाची पर्वणी साधण्यासाठी भाविकांसह पर्यटकांची पावले आता गंगातीर्थक्षेत्राकडे वळत आहेत..Amit Shah Pune : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत अमित शाहंचा फोटो; 'भारताचा चाणक्य' म्हणून वादग्रस्त बॅनर?; काँग्रेसने विरोध करताच पोस्टर गायब.गंगाजलाने धूतपापेश्वरला अभिषेकाची सुवर्णसंधी गंगामाई आणि श्रीदेव शंकराचे अतूट नाते मानले जाते. श्रावण महिन्यात सोमवारी गंगाजलाने श्रीदेव धूतपापेश्वरला अभिषेक घालण्याला विशेष महत्त्व आहे..Commonwealth Games 2026: एका माजी गोलंदाजाने नीरज चोप्राला भालाफेकीत हरवले; CWG मध्ये गोल्ड जिंकणारा तो कोण?.त्यामध्ये गंगास्नानानंतर तालुक्याचे आराध्य दैवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री देव धूतपापेश्वरांचे दर्शन घेऊन गंगेचे पाणी आणि धोपेश्वर येथील मृडानी नदीच्या कोटीतीर्थातील पाणी घेऊन त्याच्या साहाय्याने श्री धूतपापेश्वरांच्या पिंडीवर अभिषेक करण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळे गंगास्नानानंतर अनेक भाविक श्री धूतपापेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी जातात. गंगामाईच्या सध्या असलेल्या वास्तव्यामुळे श्रावण महिन्यात गंगास्नानाचा अभिषेक घालण्याची सुवर्णसंधीही भाविकांना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.