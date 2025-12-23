कोकण

Dapoli Hot Springs : दापोलीतील वैशिष्ट्यपूर्ण गरम पाणी कुंड सुविधांशिवाय; पर्यटकांची वाढती नाराजी

K-Category Tourism Status but No Development : पर्यटनाचा ‘क’ दर्जा मिळूनही निधी न मिळाल्याने उन्हवरे गरम पाणी कुंडांचा विकास ठप्प झाला आहे.नियोजनबद्ध विकास झाल्यास पर्यटन वाढीसह स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशोक चव्हाणसकाळ वृत्तसेवा
गावतळे : दापोली तालुक्यातील एकमेव गरम पाण्याचे कुंड असलेले पर्यटनस्थळ म्हणजे उन्हवरे होय. याची वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख आहे. शासनाकडून या कुंडांना पर्यटनाचा ‘क’ दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे; मात्र प्रत्यक्षात शासनदरबारी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे येथील कुंडांचा विकास थांबलेला आहे.

