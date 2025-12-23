Dapoli Hot Springs : दापोलीतील वैशिष्ट्यपूर्ण गरम पाणी कुंड सुविधांशिवाय; पर्यटकांची वाढती नाराजी

गावतळे : दापोली तालुक्यातील एकमेव गरम पाण्याचे कुंड असलेले पर्यटनस्थळ म्हणजे उन्हवरे होय. याची वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख आहे. शासनाकडून या कुंडांना पर्यटनाचा ‘क’ दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे; मात्र प्रत्यक्षात शासनदरबारी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे येथील कुंडांचा विकास थांबलेला आहे. .येथे येणाऱ्या पर्यटकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे दर्जालाच तडा गेला आहे. उन्हवरे हे गाव दापोलीपासून ३५ किलोमीटरवर असून, चारही बाजूने डोंगराने वेढले आहे. येथील गरम पाण्याच्या कुंडातील गंधकयुक्त गरम पाणी हे त्वचारोगांसाठी गुणकारी मानले जाते. .Ichalkaranji Water Crisis : रोजगार देणाऱ्या वस्त्रनगरीला पाणी नाही; राजकीय उदासीनतेची किंमत नागरिक देत आहेत.तसेच, या पाण्याने स्नान केल्यामुळे दिवसभराचा थकवा दूर होतो. त्यामुळे येथे वर्षभर जिल्ह्यातूनच नव्हे तर राज्यातून पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते. शालेय सहली, पर्यटक तसेच ज्येष्ठ नागरिक विशेष आवडीने येथे भेट देतात. मात्र, महिलांसाठी असलेली स्नानगृहे अत्यंत जीर्णावस्थेत असून, सुरक्षितता व गोपनीयतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. .कपडे बदलण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज व प्रकाशयोजना यांचा अभाव असल्याने अनेक पर्यटक नाराजी व्यक्त करतात. या पर्यटनस्थळाच्या विकासासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुमारे ५० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. .Pune News : पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी नाही; आरक्षण १४.६१ वरून २२ टीएमसी करण्याची आमदार टिळेकर यांची विधानपरिषदेत ठाम मागणी!.त्यामध्ये सुशोभीकरण, संरक्षक भिंती, स्वतंत्र स्नानगृहे, मार्गदर्शक फलक व प्रकाशयोजना आदी कामांचा समावेश होता. अद्याप त्या प्रस्तावाला मंजुरी न मिळाल्याने सर्व विकासकामे कागदावरच आहेत..निधीचा अभावगरम पाणी कुंड ग्रुपग्रामपंचायत उन्हवरे यांच्या मालकीचे असून, ग्रामपंचायतीकडून सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. मर्यादित साधनसंपत्तीमुळे स्थानिक पातळीवर तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरीही अपेक्षित पर्यटन विकास मात्र रखडलेला आहे. .पर्यटनाच्यादृष्टीने मोठी क्षमता असलेले उन्हवरे गरम पाणी कुंड शासनाच्या ठोस निर्णयांच्या प्रतीक्षेत असून, तातडीने निधी मंजूर करून सुशोभीकरण करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी पर्यटक व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे..उन्हवरे येथील नैसर्गिक गरम पाणी कुंडे हे परिसराचे एक महत्त्वाचे वैभव मानले जाते. मात्र, या पर्यटनस्थळी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने पर्यटन विकासाला अडथळा निर्माण झाला आहे. स्वच्छता, निवास, सुरक्षितता व इतर आवश्यक सोयींचा अभाव असल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. .शासनाने या पर्यटनस्थळाचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास येथे येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. त्याचबरोबर स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.- रमाकांत शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, देगाव.दापोली पंचायत समितीच्या माजी सभापती ममता शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे उन्हवरे गरम पाण्याचे कुंड या क वर्गातील पर्यटनस्थळाला निधी उपलब्ध झाला असून, हे पर्यटनस्थळ परत एकदा सर्व सोयीसुविधांनीयुक्त होईल. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम हे पर्यटनस्थळ विकसित व्हावे यासाठी विशेष लक्ष देत आहेत.- मंगेश शिंदे,माजी उपसरपंच, ग्रुपग्रामपंचायत उन्हवरे, फरारे, वावघर ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून निर्मिती.शेकडो वर्षापूर्वी या परिसरात ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला असावा आणि त्यामधून गंधयुक्त गरम पाण्याच्या कुंडाची निर्मिती झाली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याला येथील स्थानिक लोकांकडून दुजोरा मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.