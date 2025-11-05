कोकण

Unseasonal Rains Cause: "पीक गेलं, आशा संपल्या… आणि आता जिओ टॅगिंगचा फोटोंचा त्रास शेतकऱ्यांच्या वेदना प्रशासनाला कधी ऐकू येणार?"

Farmers devastated: अवकाळी पावसाने हवालदिल शेतकरी; पीक गेलं, आशा संपल्या आणि आता ‘जिओ टॅगिंग’च्या फोटोंचा अट्टहास. प्रशासनाच्या नियमांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप वाढला!
ओरोस: अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात सर्वाधिक कुडाळ तालुक्यात १२५ गावे बाधित झाली आहेत. ९ हजार शेतकऱ्यांना याची झळ बसली आहे. दोन हजार ५३४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मालवण तालुक्यातील वराड गावातील कुसरवे येथील संजय चव्हाण यांच्या बाधित झालेल्या शेताची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे.

