Unseasonal Rains Cause: "पीक गेलं, आशा संपल्या… आणि आता जिओ टॅगिंगचा फोटोंचा त्रास शेतकऱ्यांच्या वेदना प्रशासनाला कधी ऐकू येणार?"

ओरोस: अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात सर्वाधिक कुडाळ तालुक्यात १२५ गावे बाधित झाली आहेत. ९ हजार शेतकऱ्यांना याची झळ बसली आहे. दोन हजार ५३४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मालवण तालुक्यातील वराड गावातील कुसरवे येथील संजय चव्हाण यांच्या बाधित झालेल्या शेताची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे. .दरम्यान, अवकाळी पावसाने हातची पिके गेली अन् आता प्रशासन भात नुकसानीचे जिओ टॅगिंग फोटो काढण्यास सांगत आहे. त्यामुळे 'जीओ टॅगिंग'चा आता अट्टहास का?, असा संतप्त प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत..अवकाळीने शेतकरी मेटाकुटीला.सततच्या कोसळणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेती पिकाचे नुकसान होत आहे. या नुकसानीच्या बाधित क्षेत्राचे संयुक्त पंचनामे करण्याचे काम क्षेत्रीय स्तरावर सुरू झाले आहे. प्राथमिक अहवालानुसार ३१ ऑक्टोबरअखेर जिल्ह्यातील ४३३८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. हे नुकसान ५२५ गावामध्ये झाले आहे. .१७ हजार १७२ शेतकरी बाधित झाले आहे. अजून पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे बाधित शेतकरी आणि क्षेत्र यांची संख्या वाढणार आहे. तसेच नुकसानीचा आकडाही वाढणार आहे. पाऊस थांबेल याची वाट पाहत शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला भात कापणी केली नव्हती. मात्र, पाऊस कोसळतच राहिल्याने भातशेती जमिनीला झोपली. परिणामी, मोठे नुकसान सुरू झाले..Georai Heavy Rain : शेतकरी आर्थिक संकटात! परतीच्या पावसाने गेवराईतील कपाशीचे मोठं नुकसान.कुसरवे येथे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणीदरम्यान, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी कुसरवे (ता. मालवण) येथील शेतकरी संजय चव्हाण यांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या भात शेतीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे, मालवण तहसीलदार वर्षा झाल्टे, मालवण तालुका कृषी अधिकारी अमोल करंदीकर तसेच महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी, वराडचे सरपंच व उपसरपंच, कुसरवेचे पोलिसपाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना तत्काळ पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या..आता 'जिओ टॅगिंग' कशाला?दरम्यान, शेतकऱ्यांनी पाऊस थांबण्याची वाट न पाहता पीक आहे तसे कापून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अनेकांची कापणी पूर्ण झाली. मात्र, कृषी विभाग आता शेतकऱ्यांना संपर्क साधत भात नुकसानीचे जिओ टॅगिंग फोटो काढण्यास सांगत आहेत. ज्यांची बाधित झालेली शेती होती, त्यातील शिल्लक पीक मिळावे, या उद्देशाने ती कापून पूर्ण केली. मात्र, आता नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेती जाग्यावर असतानाच जिओ टॅगिंग फोटो शासन मागत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. यावर प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे..शेतकऱ्यांनो, संपर्क साधा!जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे भात, नाचणी पीक व इतर शेती पिकाचे नुकसान झाले असून, त्याचे पंचनामे क्षेत्रीय स्तरावरील सहायक कृषी अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले असल्यास त्यांनी संबंधित ग्रामस्तरीय क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..देवगड तालुका बाधित गावे - ३९ बाधित शेतकरी - ३०५ बाधित क्षेत्र - २३.६५वैभववाडी तालुका बाधित गावे - २ बाधित शेतकरी - ७८ बाधित क्षेत्र ५.३१कणकवली तालुका बाधित गावे - ६८ बाधित शेतकरी - ४८३ बाधित क्षेत्र - ७३.००मालवण तालुका बाधित गावे - १२३ बाधित शेतकरी - ३०७५ बाधित क्षेत्र ७३०.००.कुडाळ तालुका बाधित गावे - १२५ बाधित शेतकरी - ९५१९ बाधित क्षेत्र - २५३४वेंगुर्ले तालुका बाधित गावे - ३४ बाधित शेतकरी - २९० बाधित क्षेत्र - ४१.००सावंतवाडी तालुका बाधित गावे- ७२ बाधित शेतकरी - २७५३ बाधित क्षेत - ७८३.५३दोडामार्ग तालुका बाधित गावे - ३९ बाधित शेतकरी - ६६९ बाधित क्षेत्र - १४८.३१जिल्ह्यातील एकूण नुकसान बाधित क्षेत्र ४३३८ हेक्टर नुकसानग्रस्त गावे ५२५ बाधित शेतकरी १७,१७२.