Raigad : इन्स्टावर ओळख, शिक्षणही अर्धवट सोडलं! लग्नाच्या आमिषाने 16 वर्षीय मुलाने १७ वर्षीय मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; गरोदर राहताच...

रायगड : रायगड जिल्ह्यातून (Raigad Crime News) एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उरण येथे राहणाऱ्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने इन्स्टाग्रामद्वारे (Instagram) ओळख झालेल्या रसायनी येथील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीशी प्रेमसंबंध (Love Affair) प्रस्थापित केले. तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .पीडित मुलगी गरोदर (Girl Pregnant) राहिल्यानंतर या अल्पवयीन मुलाने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. दरम्यान, उरण पोलिसांनी (Uran Police) दिलेल्या माहितीनुसार पीडित मुलगी रसायनी येथील रहिवासी असून तिच्यावर अत्याचार करणारा १६ वर्षीय मुलगा उरण येथे राहतो. दोघांनीही आपले शिक्षण अर्धवट सोडले आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये इन्स्टाग्रामवर त्यांची ओळख झाली आणि त्यानंतर त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले..Love Affair : अनैतिक संबंधातून भयंकर कांड! पतीच्या हत्येचा प्लॅन फसला, बॉयफ्रेंडचा गेला जीव! जंगलात झाडाला लटकलेला मृतदेह.काही महिन्यांपूर्वी पीडित मुलीच्या पालकांना याबाबत माहिती समजली. त्यांनी उरण येथे जाऊन अल्पवयीन मुलाच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यावेळी मुलाने पीडित मुलीशी लग्न करण्याची तयारी दर्शवली होती. पीडित मुलीच्या पालकांनी तिचे वय पूर्ण झाल्यावर लग्न लावून देण्याचे मान्य केले आणि तोपर्यंत मुलीला मुलाच्या घरी ठेवले होते. मात्र, पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर अल्पवयीन मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी लग्नास नकार देत तिला घरातून हाकलून दिले..त्यानंतर पीडित मुलीने रसायनी येथील आपल्या पालकांच्या घरी परत जाऊन रसायनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाविरुद्ध लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याप्रकरणी, तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन त्याला बाल सुधारगृहात पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.