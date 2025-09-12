कोकण

Raigad : इन्स्टावर ओळख, शिक्षणही अर्धवट सोडलं! लग्नाच्या आमिषाने 16 वर्षीय मुलाने १७ वर्षीय मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; गरोदर राहताच...

Raigad Crime News : लग्नाच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलीची फसवणूक, उरण प्रकरणात नेमकं काय घडलं?
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
रायगड : रायगड जिल्ह्यातून (Raigad Crime News) एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उरण येथे राहणाऱ्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने इन्स्टाग्रामद्वारे (Instagram) ओळख झालेल्या रसायनी येथील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीशी प्रेमसंबंध (Love Affair) प्रस्थापित केले. तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

