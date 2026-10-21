Rare Namaqua Dove Spotted in Uran : लांब टोकदार शेपटी अन् पिवळी चोच; आफ्रिकेतून हजारो किलोमीटर प्रवास करून उरणमध्ये पोहोचला हा पक्षी, गुजरातमध्ये झालेली पहिली नोंद

Namakwa Dove spotted in Raigad district : आफ्रिका, मादागास्कर आणि पश्चिम आशियातील काही भागांत प्रामुख्याने आढळणाऱ्या दुर्मीळ ‘नमाक्वा डव्ह’ या पक्ष्याचे उरण येथील गवताळ प्रदेशात दर्शन झाले आहे. .उपलब्ध नोंदींनुसार, महाराष्ट्रात या पक्ष्याचे हे दुसरे दर्शन असून रायगड जिल्ह्यात प्रथमच त्याची नोंद झाली आहे. पक्षी निरीक्षक आणि अभ्यासक वैभव पाटील यांनी ही नोंद केली. या घटनेमुळे उरण परिसरातील समृद्ध जैवविविधता आणि पक्ष्यांच्या अधिवासांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..मुंबईसह उत्तर कोकण किनारपट्टीवर हिवाळी स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन सुरू झाले (Rare migratory birds found in Uran) आहे. याच पार्श्वभूमीवर उरण येथील गवताळ प्रदेशात ‘नमाक्वा डव्ह’ हा भारतात अत्यंत दुर्मीळ मानला जाणारा पक्षी आढळला. हा पक्षी प्रामुख्याने वाळवंटी, कोरड्या आणि कमी उंचीच्या गवताळ प्रदेशांत वास्तव्य करतो. अन्न आणि पाण्याच्या शोधात हे पक्षी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतात..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.भारतामध्ये या पक्ष्याची पहिली नोंद २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये झाली होती. गुजरातमधील नलसरोवर परिसरातही या पक्ष्याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुंबईजवळील मढ परिसरातील आंबू बेट येथे ‘नमाक्वा डव्ह’ प्रथम आढळला होता. त्यानंतर आता उरणमध्ये या पक्ष्याचे दर्शन झाल्याने महाराष्ट्रातील त्याच्या नोंदींची संख्या दोन झाली आहे..उरण परिसरातील पाणजे, जासई आणि पागोटे हे पक्ष्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अधिवास मानले जातात. या भागात २५० हून अधिक प्रजातींचे पक्षी आढळले आहेत. येथील गवताळ प्रदेश, पाणथळी आणि खारफुटीची जंगले ही जैवविविधतेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. यापूर्वीही या परिसरात अनेक दुर्मीळ पक्ष्यांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..Bakra Plant Blooms After 14 Years : 14 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली! वाकीघोल पठारावर 'बकरा' वनस्पती बहरली, बघण्यासारखा आहे निसर्गाचा दुर्मिळ नजारा.लांब, टोकदार काळी शेपटी हे प्रमुख वैशिष्ट्य‘नमाक्वा डव्ह’ हा आकाराने लहान, आकर्षक आणि सहज ओळखता येणारा पक्षी आहे. त्याची लांब, निमुळती आणि टोकदार काळी शेपटी हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. नर आणि मादीच्या रंगरचनेतही फरक दिसून येतो. नराची चोच पिवळ्या रंगाची असून मानेजवळ गडद काळा रंग असतो. याउलट, मादीची चोच काळी आणि मानेजवळील भाग राखाडी रंगाचा असतो..उडताना या पक्ष्याच्या पंखांच्या आतील बाजूस असलेला तांबूस रंग लक्ष वेधून घेतो. अन्न आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार हे पक्षी लांबचा प्रवास करतात. काही वेळा भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरही त्यांचे दर्शन घडते..उत्तर कोकण किनारपट्टीवर अशा दुर्मीळ स्थलांतरित पक्ष्यांचे होणारे आगमन हा या प्रदेशातील नैसर्गिक संपन्नतेचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. मात्र, गवताळ प्रदेश, पाणथळी आणि खारफुटीच्या अधिवासांवर वाढता दबाव लक्षात घेता, या परिसंस्थांचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे पक्षी निरीक्षकांकडून अधोरेखित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.