Sindhudurg ST Bus Accident : सिंधुदुर्गात थरारक अपघात; अरुणा धरणाजवळ मातीचा भराव ओलांडून थेट 200 फूट खोल दरीत कोसळली एसटी बस, 13 प्रवासी जखमी

वैभववाडी : कणकवली तालुक्यातील फोंडा (ता. कणकवली) येथून मौदे (ता. वैभववाडी) येथे जाणारी एसटी बस साडेचार फूट उंचीचा मातीचा भराव ओलांडून अरुणा धरण प्रकल्पाच्या २०० फूट खोल दरीत कोसळली. सुदैवाने धरणाच्या पाण्यापासून अवघ्या २० फुटांवर बस थांबल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १८) रात्री आठच्या सुमारास (Sindhudurg ST Bus Accident) घडली. अपघातात चालक युवराज पाटील जखमी झाले. बसमधील वाहकासह १३ प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. .अपघातानंतर दरीतून बाहेर पडताना प्रवाशांची दमछाक झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी : फोंडा-मौदे बस (एमएच १४ बीटी २७५१) येथून काल सायंकाळी पावणेसात वाजता मौदेकडे जाण्यास निघाली. वैभववाडीत या बसमध्ये बारा प्रवासी बसले. चालक युवराज पाटील आणि वाहक सुरेश गौंड कार्यरत होते. बस अरुणा प्रकल्पाजवळील मार्गावर असताना चालकाचा बसवरील ताबा सुटला..बस रस्त्याच्या डावीकडे असलेला साडेचार फूट उंचीचा मातीचा भराव ओलांडून अरुणा धरण प्रकल्पाच्या दरीत कोसळली. बस आदळताच प्रवाशांनी एकच आरडाओरड सुरू केला. काळोखामुळे प्रवाशांना काहीच कळत नव्हते. दरीतील अनेक छोट्या-मोठ्या झाडांवरून घरंगळत बस दोनशे फूट खोल दरीत जाऊन थांबली. बस थांबताच कसलीही पर्वा न करता प्रवासी जीवाच्या आकांताने गाडीबाहेर पडले. त्यानंतर जखमी चालकालाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले..Ganeshotsav Return Travel : बाप्पाला निरोप देऊन परतणाऱ्या चाकरमान्यांची परतीची वाट बिकट; चिपळूणमध्ये सीएनजीसाठी 10 तास प्रतीक्षा, पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.ही माहिती मिळताच गावातील शेकडो लोक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर आणले. याची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, हवालदार शैलेश कांबळे, किरण मेथे, हरेष जायभाय घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्यापाठोपाठ एसटी महामंडळाचे अधिकारी दीपक घोडे, विक्रम देशमुख, मृदुला जाधव, बाबू मौदेकर पोहोचले. चालक पाटील जखमी आहेत. त्यांना येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले आहे. अपघातात बसचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातप्रकरणी चालक पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.मृत्यू अवघ्या वीस फुटांवरअरुणा प्रकल्पाच्या २०० फूट खोल दरीत बस कोसळली. सुरुवातीला बसने साडेचार फूट उंचीचा मातीचा भराव ओलांडला. त्याचवेळी प्रवाशांचा गोंधळ सुरू झाला. काही कळायच्या आत बस दोनशे फूट खोल दरीत पोहोचली. तेथून २० फूट पुढे अरुणा धरण प्रकल्पाचे कित्येक फूट खोल पाणी होते. साक्षात २० फुटांवर मृत्यू उभा होता. सुदैवाने बस तत्पूर्वीच थांबली. बसमधून उतरल्यानंतर प्रकल्पातील पाणी पाहताच प्रवाशांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. बचावल्यानंतर आपला हा पुनर्जन्मच असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.