'दूध आणण्यासाठी गेलेला सचिन घरी परतलाच नाही'; झाडाला लटकलेला आढळला तरुणाचा मृतदेह, ब्लाऊज पीस एकत्र बांधून...

Vaibhavwadi News : वैभववाडीतील कुसूर-पिंपळवाडी येथील ४० वर्षीय सचिन महादेव सावंत यांनी सोनाळी इनामत व्हाळ येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली असून यामागचे कारण समजू शकले नाही.
वैभववाडी : कुसूर-पिंपळवाडी येथील सचिन महादेव सावंत (वय ४०) यांनी आज सोनाळी इनामत व्हाळ येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. सावंत हे गेल्या काही वर्षांपासून वैभववाडीत (Vaibhavwadi) संकल्प फोटो स्टुडिओ चालवित होते. या प्रकरणाची नोंद येथील पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

