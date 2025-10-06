'दूध आणण्यासाठी गेलेला सचिन घरी परतलाच नाही'; झाडाला लटकलेला आढळला तरुणाचा मृतदेह, ब्लाऊज पीस एकत्र बांधून...

वैभववाडी : कुसूर-पिंपळवाडी येथील सचिन महादेव सावंत (वय ४०) यांनी आज सोनाळी इनामत व्हाळ येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. सावंत हे गेल्या काही वर्षांपासून वैभववाडीत (Vaibhavwadi) संकल्प फोटो स्टुडिओ चालवित होते. या प्रकरणाची नोंद येथील पोलिस ठाण्यात झाली आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी : कुसूर-पिंपळवाडी येथे श्री. सावंत यांचे घर आहे. ते रोज गावातील आकाराम सावंत यांच्याकडे दूध आणण्यासाठी सायकलवरून जायचे. आजही सकाळी सात वाजता ते घरातून सायकलने दूध आणण्यासाठी गेले. मात्र, साडेनऊ वाजेपर्यंत ते परतले नाहीत. त्यामुळे सांवत यांची आई त्यांच्या शेजारी असलेल्या नितीन कुळये यांच्याकडे गेली..VIDEO : गळ्यात सफरचंदाचा हार घालून तुरुंगातच साजरा केला कुख्यात गुंडाचा वाढदिवस; व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ, शाही आदरातिथ्यावर तीव्र संताप.दूध आणण्यासाठी गेलेला सचिन परतला नाही, असे सांगितल्यानंतर श्री. कुळये आणि त्यांचे दोन सहकारी दुचाकीवरून वैभववाडीत आले. त्यांनी सगळीकडे चौकशी केली. मात्र, सचिन कुणालाही दिसून आले नाहीत. त्यामुळे ते दूध विक्री करणाऱ्या श्री. सावंत यांच्या घरी गेले. तेथे गेल्यानंतर श्री. सावंत यांनी सचिन हे आज दूध न्यायला आलेच नाहीत, असे सांगितले..त्यामुळे पुन्हा ते कुसूरच्या दिशेने जात होते. त्यावेळी त्यांना सोनाळी लक्ष्मी व्हाळ येथे रस्त्याकडेला सायकल आढळली. त्यांनी आजूबाजूला शोध घेण्यास सुरुवात केली असता इनामत व्हाळ येथे एका झाडाला सचिन यांचा मृतदेह लटकलेल्या स्थितीत आढळला..ही माहिती त्यांनी पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पोलिस हवालदार गणेश भोवड, पोलिस कर्मचारी हरेष जायभाय, रणजित सावंत, किरण मेथे हे घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह खाली उतरला. ब्लाऊज पीस एकत्र बांधून त्याच्या सहायाने त्यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. वर्षभरापुर्वी त्यांची मानिसिक स्थिती बिघडल्याने त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले होते. त्यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली असावी, अशी शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.