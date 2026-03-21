River Water : पारा चढताच नद्या आटल्या, मार्चमध्येच पाणीटंचाई ; शेतीवर संकटाचे ढग

वैभववाडी : तापमानात वाढ होताच तालुक्यातील प्रमुख नद्यांच्या पाणीपातळीत झपाट्याने घट होऊ लागली आहे. 'शुक', 'शांती', 'गोठणा' आणि 'कुसुर' या नद्यांची पातळी खालावल्याने त्यांच्यावर अवलंबून असलेली शेती अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. .यावर्षी तब्बल सहा महिने पाऊस झाला. ८ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस सुरू असल्याने नदीपात्रांमध्ये अधिक काळ पाणी राहील, असा अंदाज होता. फेब्रुवारीपर्यंत थंडीचे वातावरण असल्याने नद्यांमधील पाणीसाठा टिकूनही होता. मात्र, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच तापमान वाढण्यास सुरुवात झाली. प्रचंड उष्णतेमुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत घट होऊ लागली आहे..तालुक्यात 'शुक', 'शांती', 'गोठणा', 'कुसुर', 'अरुणा' आणि 'शिवगंगा' अशा नद्या आहेत. 'अरुणा' आणि देवधर प्रकल्पामुळे 'अरुणा' व शिवगंगा नद्यांची पात्रे बारमाही वाहत आहेत; परंतु इतर नद्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. .तालुक्यातील सर्वांत मोठी नदी म्हणून 'शुक' नदीकडे पाहिले जाते. या नदीचे पात्र आता कोरडे पडू लागले आहे. या नदीवर सडुरे-शिराळे, अरूळे, निमअरूळे, सांगुळवाडी, एडगाव, सोनाळी, कुसुर आणि नापणे या गावांची शेती अवलंबून आहे..पाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षामुळे वाहते पाणी वाया.याशिवाय, नदीच्या पाणीपातळीवर अनेक गावांतील विहिरींची पातळीही अवलंबून असते. मोठ्या प्रमाणावरील ऊसशेती याच पाण्यावर आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यातच नदीपात्र कोरडे पडू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. .'गोठणा' व कुसुर नद्यांची स्थितीही तशीच आहे. ऊस शेतीप्रमाणेच शेतकरी आंबा, काजू, कलिंगड आणि भाजीपाला पिकांसाठी या पाण्याचा वापर करतात. पाणीपातळीत दिवसागणिक होणारी घट ही शेतीसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे..'खांबलवाडी'चे पाणी शांती नदीत सोडा!दोन-तीन वर्षांपूर्वी शुक नदीचे पात्र कोरडे पडले होते, त्यावेळी खांबलवाडी लघुप्रकल्पाचे पाणी शांती नदीत सोडण्यात आले होते. हे पाणी पुढे शुक नदीपात्रात आल्याने शेकडो एकर शेती वाचली होती. त्यामुळे आताही खांबलवाडी प्रकल्पाचे पाणी शांती नदीत सोडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..'अरुणा'चे कालवे पूर्ण करणे गरजेचेअरुणा प्रकल्पाचा एक कालवा शुक नदीच्या पात्रापर्यंत प्रस्तावित आहे. या कालव्याचे काम वितरिकेच्या माध्यमातून केले जात आहे. भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेऊन या कालव्याचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. 'अरुणा'चे पाणी शुक नदीत सोडल्यास अनेक गावांमधील पाण्याचे संकट कायमचे दूर होऊ शकते.