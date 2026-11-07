Rare Painted Bat Spotted in Vengurla : अंगावर भगवा रंग अन् मऊ केस! वेंगुर्ल्यात आढळले दुर्मिळ वटवाघूळ; काय आहे 'पेंटेड बॅट'चे वैशिष्ट्य?

वेंगुर्ले (जि. सिंधुदुर्ग) : येथील खर्डेकर कॉलेजजवळील ॲड. प्रकाश बोलेकर यांच्या घरी भगव्या रंगाचे दुर्मीळ वटवाघूळ आढळून आले. आकर्षक रंग आणि मऊ केसांमुळे सुरुवातीला अनेकांनी त्याला फुलपाखरू समजले. मात्र, पाहणी केल्यानंतर तो दुर्मीळ प्रजातीचा ‘पेंटेड बॅट’ असल्याचे स्पष्ट (Rare painted bat spotted in Vengurla) झाले..श्री. बोलेकर यांनी याबाबत ‘वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सिंधुदुर्ग’ टीमशी संपर्क साधला. त्यानंतर आडेली येथील सर्पमित्र दीपक शशिकांत दुतोंडकर यांनी हा दुर्मिळ वटवाघूळ असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सुरक्षित ठिकाणी त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले. त्यांच्या या तत्परतेचे आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या कार्याचे कौतुक होत आहे..Winter Trip Places : हिवाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 10 सर्वोत्तम ठिकाणे; वीकेंड प्लॅन करण्यापूर्वी ही लिस्ट नक्की पाहा!.‘पेंटेड बॅट’ ही प्रजाती आकर्षक भगव्या रंगामुळे आणि मऊ केसांमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. त्याच्या भगव्या रंगामुळे त्याला नैसर्गिक वातावरणात लपून राहण्यास मदत होते. महाराष्ट्रात ही वटवाघळे प्रामुख्याने पश्चिम घाट परिसरात आढळतात.-दीपक दुतोंडकर, सर्पमित्र, आडेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.