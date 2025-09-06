कोकण

Ganpati Visarjan 2025 : 'वाडा येथे भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत आघोरी नृत्य अविष्कार', नागरिकांची मोठी गर्दी

Cultural Highlight: विविध कार्यक्रम सादर करत भिमाशंकर मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप होजगे, उपाध्यक्ष श्रवण केदारी, नवरत्न गणेश मंडळाचे अध्यक्ष निलेश घनवट, उपाध्यक्ष रमेश हिले व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेत गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला.
चास : वाडा ( ता. खेड) येथील भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या लाडक्या बाप्पाला जड अंतकरणाने निरोप देण्यात आला, नऊ दिवसांच्या भक्तीमय वातावरणात रमलेल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देताना अनेकांचे डोळे भरुन आले होते, या सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत आघोरी नृत्य अविष्कार मिरवणुकीचे आकर्षण ठरला, प्रथमच सादर झालेला हा प्रकार पाहण्यासाठी मागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

