Ganpati Visarjan 2025 : 'वाडा येथे भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत आघोरी नृत्य अविष्कार', नागरिकांची मोठी गर्दी

- राजेंद्र लोथे चास : वाडा ( ता. खेड) येथील भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या लाडक्या बाप्पाला जड अंतकरणाने निरोप देण्यात आला, नऊ दिवसांच्या भक्तीमय वातावरणात रमलेल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देताना अनेकांचे डोळे भरुन आले होते, या सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत आघोरी नृत्य अविष्कार मिरवणुकीचे आकर्षण ठरला, प्रथमच सादर झालेला हा प्रकार पाहण्यासाठी मागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. .अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याच्या बछड्याचा मृत्यू.वाडा गाव हे मुख्य बाजारपेठ असल्याने परिसरातील चोवीस वाड्या वस्त्यांचे गणपती विसर्जन मिरवणुका येत असतात. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन करण्याबरोबरच गावात सातता व सलोखा टिकून रहावा यासाठी भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळ हे अंनंत चतूर्दशीच्या आदल्या म्हणजेच नवव्या दिवशी गणपती विसर्जन करूतो अशी माहिती मंडळाचे संस्थापक लक्ष्मण खानविलकर यांनी दिली. अनेक वर्षाची परंपरा भीमाशंकर मंडळ व नवरत्न गणेश मंडळ यांचे वतीने या वर्षीही जपली. .भिमाशंकर मंडळाचे वतीने मिरणुकीत प्रमुख आकर्षक म्हणुन अघोरी नृत्य अविष्कार, ब्रास बॅन्ड, आकर्षक विद्युत रोषणाई, रथ, हालते देखावे, आकर्षक फटक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली होती. स्व. शुभम कौदरे, व स्व.अभिषेक कौदरे खरोशी गोविंदा पथकाकडून गणरायाला सात थरांची सलामी देण्यात आली. मिरवणुकी दरम्यान हिंदू मुस्लीम सलोखा राखावा या करिता मुस्लीम समाजाचा सन्मान करण्यात आला. .Kumthe Gayran: 'कुमठे गायरानातून वन विभागाला पिटाळले'; सौरऊर्जा प्रकल्पास ग्रामस्थांचा विरोध, पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा दिला इशारा.विविध कार्यक्रम सादर करत भिमाशंकर मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप होजगे, उपाध्यक्ष श्रवण केदारी, नवरत्न गणेश मंडळाचे अध्यक्ष निलेश घनवट, उपाध्यक्ष रमेश हिले व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेत गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक पुनाजी जाधव, सहायक फौजदार बाळकृष्ण साबळे, पोलीस हवालदार अमोल चासकर, विजय शेळके, पोलीस अंमलदार सोमनाथ गव्हाणे, पोलीस मित्र शंकर गोपाळे, पोलीस पाटील दिपक पावडे. यांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.