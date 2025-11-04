कोकण

Indian Women Cricket Team : भारतीय महिला टीमचे कोच अमोल मुजुमदार; महिला वर्ल्डकप विजयानंतर कुंभारघर गावात आनंदाचा वर्षाव

Women's World Cup 2025 : महिला वर्ल्ड कप चे शिलेदार व भारतीय महिला टीमचे कोच अमोल मुजुमदार हे रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. सुधागड तालुक्यातील कुंभारघर हे त्यांचे मूळ गाव आहे.
Coach Amol Muzumdar Guiding India to golden triumph

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : भारताला महिला वर्ल्डकप जिंकवण्यात महत्त्वाची भूमिका असणारे मार्गदर्शक व ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार अमोल मुजुमदार हे रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र असल्यामुळे रायगड जिल्ह्यासह सुधागड वासियांचा उर भरून आला आहे. परिणामी सर्व स्तरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. संपूर्ण भारतासह रायगड जिल्हा व सुधागड तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवण्याचे काम अमोल मुजुमदार यांच्यामार्फत झाले आहे.

