Indian Women Cricket Team : भारतीय महिला टीमचे कोच अमोल मुजुमदार; महिला वर्ल्डकप विजयानंतर कुंभारघर गावात आनंदाचा वर्षाव

पाली : भारताला महिला वर्ल्डकप जिंकवण्यात महत्त्वाची भूमिका असणारे मार्गदर्शक व ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार अमोल मुजुमदार हे रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र असल्यामुळे रायगड जिल्ह्यासह सुधागड वासियांचा उर भरून आला आहे. परिणामी सर्व स्तरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. संपूर्ण भारतासह रायगड जिल्हा व सुधागड तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवण्याचे काम अमोल मुजुमदार यांच्यामार्फत झाले आहे..सुधागड तालुक्यातील कुंभारघर येथील त्यांचे चुलत काका अमित मुजुमदार यांनी सांगितले की, अमोल मुजुमदार यांचे मूळ गाव सुधागड तालुक्यातील कुंभारघर हे आहे. त्यांचे वडील अनिल मुजुमदार तसेच त्यांच्या वडिलांचे वडील प्रभाकर मुजुमदार आणि एकूणच त्यांचे पूर्वज हे मूळचे कुंभारघर येथीलच आहेत. कुंभारघर येथे त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि जागा आहे. त्याचबरोबर सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा येथे त्यांचा फार्महाऊस सुद्धा आहे. अमोल मुजुमदार आपल्या परिवारासह नियमित या ठिकाणी येत असतात..ऐतिहासिक विजयाचा कुंभारघरात जल्लोष.त्याचबरोबर गावातील देवीच्या उत्सवासाठी आणि सुधागड किल्ल्यावरील भोराई मातेच्या उत्सवाला देखील ते आवर्जून हजेरी लावतात. जगभर नावाजलेले अमोल मुजुमदार हे आपले गाव आणि येथील लोकांसोबत नाळ अजूनही जोडून आहेत. सुधागड तालुक्यातील प्रकाश देसाई यांच्यामार्फत राजयोगी मित्र मंडळाच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून अमोल मुजुमदार आले होते. रायगडच्या सुपुत्राने अशा प्रकारे जगभरात देशाचे नाव उंचावले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचा उर अभिमानाने भरून आला आहे. .समाज माध्यमांवर देखील येथील स्थानिक नागरिक अमोल मुजुमदार यांना शुभेच्छा देत आहेत. अनेकांना अजूनही माहिती नाही आहे की अमोल मुजुमदार हे रायगडचे सुपुत्र आहेत. ज्या लोकांना या संदर्भात कळते ते अमोल मुजुमदार यांच्या नातेवाईकांना फोन करून विचारणा करत आहेत. असे देखील अमित मुजुमदार यांनी सांगितले. या संदर्भात आणखी जाणून घेण्यासाठी अमोल मुजुमदार यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.