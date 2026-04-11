Wild Elephant Omkar Maharashtra : गोव्यात धुमाकूळ घालून 'ओंकार' हत्ती महाराष्ट्राच्या हद्दीत दाखल; शेतीसह वाहनांचे मोठे नुकसान, पाहा सद्यस्थिती काय?

बांदा (सिंधुदुर्ग) : गेल्या पाच दिवसांपासून गोव्यातील मोपा-कडशी परिसरात वावरत असलेला 'ओंकार' हा हत्ती शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास पुन्हा महाराष्ट्राच्या हद्दीत दाखल (Wild Elephant Omkar Maharashtra,) झाला. त्यानंतर सायंकाळच्या सुमारास तो डिगणे ग्रामपंचायत परिसरात दिसून आल्याची माहिती स्थानिक ग्रामस्थांनी दिली..यापूर्वी गोव्यातील मोपा व कडशी परिसरात या हत्तीने काजू बागायती, केळी व सुपारीच्या झाडांचे नुकसान केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच काही ठिकाणी चारचाकी व दुचाकी वाहनांचेही नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Tiger Sighting Sindhudurg : तळकट परिसरात पट्टेरी वाघाचा वावर; 'शक्तिपीठ'च्या प्रस्तावित नकाशाने वन्यजीव धोक्यात? प्रकल्पाच्या मार्गात नवे आव्हान!.शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर 'ओंकार' हत्ती डिगणे ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळील परिसरात फिरताना दिसून आला. यामुळे परिसरातील नागरिक सतर्क झाले असून हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. हत्ती गावाच्या दिशेने येऊ नये यासाठी ग्रामस्थांकडून खबरदारी घेतली जात आहे. संबंधित विभागालाही याबाबत माहिती देण्यात आली असून नागरिकांनी हत्तीच्या जवळ जाणे टाळावे व सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.