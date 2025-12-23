कोकण

Devgad Year End : सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी कोकण सज्ज; ‘इयर एंड’ पर्यटनामुळे समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची लाट

Rising Year-End Tourism : नववर्षाच्या स्वागतासाठी कोकण सज्ज होत असताना देवगड, मालवण, तारकर्ली येथे पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
देवगड : सरत्या वर्षाला निरोप आणि नूतन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी काही मोजकेच दिवस शिल्लक राहिल्याने अनेकांना आता वर्षअखेरीच्या पर्यटनाची ओढ लागली आहे. किनारी भागातील समुद्र किनारी आतापासूनच पर्यटकांची पावले वळू लागली आहेत.

