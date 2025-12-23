Devgad Year End : सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी कोकण सज्ज; ‘इयर एंड’ पर्यटनामुळे समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची लाट

देवगड : सरत्या वर्षाला निरोप आणि नूतन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी काही मोजकेच दिवस शिल्लक राहिल्याने अनेकांना आता वर्षअखेरीच्या पर्यटनाची ओढ लागली आहे. किनारी भागातील समुद्र किनारी आतापासूनच पर्यटकांची पावले वळू लागली आहेत. .वर्षअखेरीच्या निमित्ताने आतापासूनच किनारी भागातील हॉटेल आरक्षित होऊ लागली आहेत. त्यामुळे ‘इयर एंड’ पर्यटनाची चाहूल लागली असल्याचे चित्र आहे. कोकणातील निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करते. समुद्राची पर्यटकांना नेहमीच भुरळ असते. .Premium|Keoladeo National Park Bharatpur : केवलादेव अभयारण्य; स्थलांतरित पक्ष्यांचे स्वर्ग आणि सारसांचे दुर्मिळ दर्शन.साधारणपणे दीपावली आणि उन्हाळी सुटीत पर्यटकांचा कोकणच्या किनारी भागाकडे अधिकचा ओढा असतो. या काळात पर्यटनस्थळे पर्यटकांनी गजबजलेली असतात. तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग, श्री क्षेत्र कुणकेश्वर, तांबळडेग यांसह देवगड किनारी पर्यटकांची गर्दी जाणवते. .मनमुराद आनंद लुटण्यासह मासळीचा आस्वाद घेण्याची संधी पर्यटक सोडत नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळेपासून सिंधुदुर्गातील वेंगुर्लेपर्यंत किनारी भागात ठिकठिकाणी पर्यटकांचा मोठा वावर असतो. गणपतीपुळे, रत्नागिरी, पावस, विजयदुर्ग, देवगड, श्री क्षेत्र कुणकेश्वर, तांबळडेग, मालवण सिंधुदुर्ग किल्ला, तारकर्ली किनारा, रेडीचा गणपती, चिवला बीच, तेरेखोल आदी पर्यटकांच्या पसंतीची काही ठिकाणे आहेत..Madhya Pradesh Tourism: कमी बजेट मध्ये नववर्षाचे पर्यटन! मध्य प्रदेशातील हे ३ ऑफबीट स्पॉट्स का आहेत ट्रेंडमध्ये?.या ठिकाणी सातत्याने पर्यटकांची वर्दळ असते. मालवण तालुक्यातील साहसी पर्यटनाचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक आतूर असतात. याच दरम्यान, वर्षअखेरीची मजा घेण्यासाठी पर्यटक आतूर असतात. यासाठी पर्यटकांची कोकणातील या ठिकाणांना अधिक पसंती असते..साधारणपणे दिवाळी दरम्यान येणाऱ्या पर्यटकांची मासळी जेवणाला अधिक पसंती असते. वर्षअखेरीस अनेकजण पर्यटनाचा बेत आखतात. त्यामुळे किनारी भागात पर्यटकांची वर्दळ जाणवते..पर्यटकांची रेलचेल असली की, येथील व्यवसाय तेजीत असतात. खासकरून हॉटेल आणि अन्य खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिक तसेच पर्यटनविषयक व्यवसायाला चालना मिळते. आता डिसेंबरचे काही दिवस शिल्लक असल्याने वर्षअखेरीच्या मौजमजेसाठी हॉटेल आरक्षित होऊ लागली आहेत. .आपल्या पसंतीचे हॉटेल उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन आरक्षणाकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. नेहमीच्या पसंतीच्या हॉटेलना आधीपासूनच मागणी असते. काही पर्यटक सातत्याने किनारी भागात येत असतात. अशावेळी आपल्या सोयीसाठी पर्यटक हॉटेलचे आगावू आरक्षण करतात. त्याप्रमाणे आता वर्षअखेरीचे नियोजन सुरू झाले आहे. तरुणाईने आगामी वर्षअखेरीचे नियोजन केल्याचे चित्र आहे. पर्यटन व्यवसाय तेजीत जाण्यासाठी स्थानिकही प्रयत्नात असल्याचे दिसते..व्यावसायिकांच्या आशा पल्लवितयंदा दिवाळीदरम्यान परतीचा लांबलेला पाऊस आणि समुद्रातील वादळसदृश परिस्थिती तसेच सोलापूर भागात झालेली पूरपरिस्थिती याचा काहीसा फटका कोकणातील पर्यटनाला बसला. या काळात पावसामुळे म्हणावे तसे पर्यटन बहरले नाही. .यामुळे स्थानिक उलाढालीवर त्याचा परिणाम जाणवला. हवामान बदलामुळे स्थानिक मासेमारी ठप्प झाली असताना पर्यटन हंगामही तेजीत गेला नसल्याने स्थानिक पातळीवर उलाढाल मंदावली. त्यामुळे आता स्थानिक व्यावसायिकांचे वर्षअखेरीच्या उलाढालीवर लक्ष आहे..मासळी जेवणाला पर्यटकांची पसंतीअलीकडे उन्हाळी आणि दिवाळी तसेच वर्षअखेरीच्या काळात पर्यटन बहरण्यासह आता ‘वीकेंड’ संकल्पना पुढे येत असून, त्यावेळीदेखील पर्यटक येथे येत असल्याचे चित्र आहे. त्यानुसार सध्या किनारी भागात पर्यटकांची रेलचेल सुरू आहे. वर्षअखेरीस मासळीचे दर वधारत असल्याने त्याआधीच मनसोक्त मासे खाण्यासाठी सध्या किनारी भागात पर्यटकांची धावपळ दिसू लागली आहे..समुद्रालगतच्या हॉटेलना पसंतीसिंधुदुर्गात विजयदुर्ग, पडवणे, देवगड, मिठमुंबरी, कुणकेश्वर, तांबळडेग, मुणगे आडबंदर, आचरा, सर्जेकोट, मालवण, देवबाग, तारकर्ली, शिरोडा वेळागर, निवती, भोगवे, तेरेखोल आदी समुद्र किनाऱ्यांसह श्री क्षेत्र कुणकेश्वर, किल्ले विजयदुर्ग, किल्ले सिंधुदुर्ग अशी ठिकाणे पर्यटकांच्या नकाशावर असतात. .खास करून समुद्र किनारी भागात असलेल्या हॉटेलला पर्यटकांची विशेष पसंती असते. पाण्यात डुंबल्यानंतर महिला आणि लहान मुले यांना सोयीचे होईल यासाठी जवळच्या हॉटेलची निवड करण्यात येते. अलीकडे किनारी भागात पर्यटकांच्या सोयीसाठी वातानुकूलित तसेच माणसांच्या संख्येनुसार खोल्या उपलब्ध असतात. .मोठे कुटुंब अथवा एखादा मोठा समुह असल्यास सोयीनुसार एकाच खोलीत रहाता येईल अशा प्रशस्त हॉटेलच्या खोल्याही उपलब्ध होत असल्याने पर्यटकांना सोयीचे ठरते. आर्थिक क्षमतेनुसार आणि गरजेनुसार हॉटेलची उपलब्धता असल्याने पर्यटकांना अडचण भासत नाही..वर्षअखेरीस साधारणपणे चार ते पाच हजार पर्यटक एका दिवशी किल्ले विजयदुर्गला भेटी देतात. सुमारे १५० पेक्षा अधिक खासगी वाहने दिवसाकाठी असतात. साधारणपणे २५ डिसेंबरपासूनच पर्यटकांची रेलचेल सुरू होते. सर्व हॉटेल फुल्ल असतात. आगाऊ आरक्षण केल्याशिवाय पर्याय नसतो. निवास, न्याहारी व्यवस्थाही असते. या काळात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. पर्यटकांकडून मासळीला मोठी मागणी असते. एकूणच पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे.- प्रसाद देवधर, अध्यक्ष, किल्ले विजयदुर्ग प्रेरणोत्सव समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 