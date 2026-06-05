क्रीडा

FIFA World Cup: पलंगाखालील खोक्यात लपवला होता विश्वकरंडक! 1950 फुटबॉल विश्वचषकातील थरारक सत्यकथा

How the World Cup Trophy Was Saved During World War II: दुसऱ्या महायुद्धात शू-बॉक्समध्ये लपवलेला विश्वकरंडक, भारताची गमावलेली संधी आणि १९५० च्या विश्वकरंडकातील ऐतिहासिक नाट्यपूर्ण घटना जाणून घ्या.
FIFA World Cup

FIFA World Cup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रसाद सोवनी

नाझींनी ट्रॉफी जप्त करू नये म्हणून फिफाचे उपाध्यक्ष ओत्तोरिनो बरास्सी यांनी ती रोममधल्या बँकेतून काढून आपल्या घरी पलंगाखाली एका पादत्राणांच्या खोक्यात लपवून ठेवली होती आणि संपूर्ण युद्धकाळात ती तिथेच राहिली. नाझी सैनिक घरी आले, तपास केला; पण त्यांनी पलंगाखाली काही नीट पाहिले नाही. करंडक सुरक्षित राहिला. १२ वर्षांनंतर १९५० मध्ये तो करंडक ब्राझीलला पोहोचला.

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