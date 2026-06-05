FIFA World Cup: पलंगाखालील खोक्यात लपवला होता विश्वकरंडक! 1950 फुटबॉल विश्वचषकातील थरारक सत्यकथा

प्रसाद सोवनीनाझींनी ट्रॉफी जप्त करू नये म्हणून फिफाचे उपाध्यक्ष ओत्तोरिनो बरास्सी यांनी ती रोममधल्या बँकेतून काढून आपल्या घरी पलंगाखाली एका पादत्राणांच्या खोक्यात लपवून ठेवली होती आणि संपूर्ण युद्धकाळात ती तिथेच राहिली. नाझी सैनिक घरी आले, तपास केला; पण त्यांनी पलंगाखाली काही नीट पाहिले नाही. करंडक सुरक्षित राहिला. १२ वर्षांनंतर १९५० मध्ये तो करंडक ब्राझीलला पोहोचला..पहिला रात्रीचा सामना रिओ दि जानेरोमध्ये ब्राझील आणि युगोस्लाव्हिया यांच्यातील सामना हा विश्वकरंडकाच्या इतिहासातील पहिला कृत्रिम प्रकाशात खेळला गेलेला सामना होता. हा एक क्रांतिकारी क्षण होता. त्याआधी फुटबॉल सामने केवळ दिवसाच्या उजेडात होत असत, सूर्य मावळला की खेळ संपे; पण आता रात्रीचे सामने शक्य झाले. १९५०ची विश्वकरंडक स्पर्धा इतिहासातील एकमेव स्पर्धा आहे ज्यात अंतिम सामना झाला नाही. गटविजेते एकत्र येऊन एकमेकांशी खेळले आणि सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ विजेता ठरला..वडील भारताकडून खेळू शकले नाहीत, पण पोरगा आता FIFA World Cup खेळणार! कोण आहे तो जाणून घ्या.भारत खेळला असता तर? १९५०च्या विश्वकरंडकासाठी भारत पात्र ठरला होता. इतर देशांनी माघार घेतल्यामुळे भारताला थेट संधी मिळाली होती; पण अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनने शेवटी माघार घेतली. फिफाने भारतीय खेळाडूंना अनवाणी खेळण्यास बंदी घातली आहे. कारण ते ऑलिंपिकमध्ये अनवाणी खेळले होते, असे खोटे सांगितले गेले. हे कारण खोटे असल्याचे पुढे सिद्ध झाले. खरे कारण होते प्रवास खर्चासाठी पैशांचा अभाव आणि इच्छाशक्तीचा अभाव. देशातील फुटबॉल संघटनांनी पैसे द्यायची तयारी दाखवली होती..बंगाल फुटबॉल फेडरेशनने पंचवीस हजार, म्हैसूर संघटनेने दहा हजार आणि महाराष्ट्र फुटबॉल असोसिएशनने पंधरा हजार रुपये द्यायची तयारी दर्शवली होती. सर्वांचे मिळून पुरेसे पैसे जमतही होते; पण स्पर्धा सुरू होण्याच्या अवघ्या दहा दिवस आधी अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनने माघार घेणारी तार पाठवली..त्यानंतर कधीही आपण पात्र ठरलो नाही. दोन लाख लोकांची महाशांतता निर्णायक सामन्याला माराकान्या स्टेडियममध्ये जवळपास दोन लाख प्रेक्षक होते. ब्राझीलला विजयासाठी फक्त बरोबरी हवी होती. रिओचे महापौर आधीच विजयाचे भाषण देऊन बसले होते. वर्तमानपत्रांनी ‘चॅम्पियन्स’च्या आवृत्त्या छापून तयार ठेवल्या होत्या..Italy football team : इटलीला हवीय प्रेरणा अन् आत्मविश्वासाची किक.खेळाडूंना सामन्यापूर्वी सोन्याची घड्याळे भेट दिली गेली. त्यावर लिहिलं होतं : ‘विश्वविजेत्यांसाठी!’ - सामना अजून झालाच नव्हता! ब्राझील १-० पुढे गेला. उत्सव सुरू झाला. मग उरुग्वेने बरोबरी केली आणि शेवटी उरुग्वेच्या आलसिदेस घिग्गीया उजव्या बाजूने एकट्याने धावला. गोलकीपर बार्बोसा याला वाटले तो क्रॉस देणार म्हणून तो थोडा हलला. घिग्गीयाने थेट गोल केला. उरुग्वे जिंकला. दोन लाख लोक एका क्षणात निःशब्द झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.