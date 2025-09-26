३० व्या फ़िनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशिप नवी दिल्लीत 'या' दिवशी सुरू होणार

३० व्या फ़िनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशिपची सुरवात, २९ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथील, डीएलटीए कॉम्पलेक्समध्ये होत आहे. डीसीएम श्रीराम लिमिटेडचा मदतीने, ही स्पर्धा ऑल इंडिया टेनिस असोसियेशन (एआयटीए) आणि दिल्ली लॉन टेनिस असोसियेशन (डीलटीए) द्वारे आयोजित केली जाते, फ़िनेस्टा ओपन ही भारतातील सर्वात मोठी स्थानिक टेनिस स्पर्धा असून, यामध्ये देशभरातून विविध खेळाडू सहभागी होतात..एकमेव व्यापक अशी राष्ट्रीय स्पर्धा म्हणून आयोजित केल्या जाणाऱ्या या चॅम्पियनशिपमध्ये, पुरूष, महिला आणि अंडर-१८/अंडर-१६/अंडर-१४ (मुलं आणि मुली) अशा श्रेणींमध्ये टूर्नामेंट आयोजित केल्या जातात, या स्पर्धेमध्ये आत्तापर्यंत रोहन बोपण्णा, सोमदेव देववर्मा, युकी भाम्ब्री, सानिया मिर्झा आणि ऋतुजा भोसलेसारख्या अग्रगण्य स्पर्धकांनी देखील सहभाग घेतला आहे..३० वर्षांचा हा अनोखा टप्पा पार करताना,डीसीएम श्रीराम लिमिटेडचे वरीष्ठ व्यवस्थापकिय संचालक आणि अध्यक्ष असलेले श्री. अजय एस.श्रीराम आणि उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकिय संचालक असलेले श्री. विक्रम श्रीराम म्हणाले, “ ३०वी फ़िनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशीप आयोजित केली जात असल्याचा आम्हाला अतीशय आनंद असून, ही स्पर्धा उभरत्या भारतीय टेनिसपटूंकरिता एक उत्तम व्यासपिठ आहे. आमचे ध्येय हे स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण असून: लवकर ओळख पटवून देऊन , त्याला संधीची जोड द्यायची आणि खेळाडूंना राष्ट्रीय स्तरावर प्रगतीकरत आपले जागतिक ध्येय गाठण्यास मदत करायची एवढेच आहे.”.हे बोलताना त्यांनी, चिकाटी, लवचिकता आणि खेळाडूवृत्तीने खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला आमचा शुभच्छा असल्याचे नमूद केले. त्यांचा प्रवासामध्ये ही स्पर्धा एक मैलाचा दगड ठरो अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली..स्पर्धेचे नियोजन:क्वॉलिफ़ायिंग राऊन्ड पुरूष, महिला आणि अंडर-१८ सुरवात: २७ सप्टेंबर २०२५पुरूष, महिला आणि अंडर- १८ (एकेरी आणि दुहेरी) प्रमुख स्पर्धा: २९ सप्टेंबर – ४ऑक्टोबर २०२५अंडर – १६ आणि अंडर – १४ (मुलं आणि मुली) : ५-१० ऑक्टोबर २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.