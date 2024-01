IND vs ENG Explainer : गिलचा फॉर्म, विराटची उणीव की पोपचा दर्जेदार खेळ... भारत नेमका कुठं हरला?

India Lost Against England In Home : इंग्लंड संघाने भारतातील पहिल्याच कसोटी सामन्यात आपला बॅझबॉल ब्रँड यशस्वी करून दाखवला. पहिल्या डावात 190 धावांनी पिछाडीवर पडून देखील इंग्लंडने भारताचा 28 धावांनी पराभव केला.

भारताने पहिल्या डावात इंग्लंडला 264 धावात गुंडाळले. त्यानंतर 436 धावा ठोकल्या. सामना तिसऱ्या दिवशीच संपणार असं वाटत असतानाच इंग्लंडने जोरदार पुनरागमन केलं. दोन जीवनदान मिळालेल्या ओपी पोपने 196 धावा ठोकल्या.

त्याच्या या खेळीच्या जोरावर इंग्लंडने दुसऱ्या डावात 420 धावांपर्यंत मजल मारली. त्याने आपल्या खेळीत तळातील फलंदाजांसोबत कधी शतकी तर कधी अर्धशतकी भागीदारी रचली. हैदराबाद कसोटीत पहिल्या दोन दिवसातच सामन्यावर पकड निर्माण करणाऱ्या भारतानं तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी कुठं माती खाल्ली हे पाहूयात. (5 Reason How India Lost In 1st Test Against England In Hyderabad)