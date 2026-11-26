52nd Junior National Kabaddi: भारतीय कबड्डी महासंघाच्या मान्यतेने पंजाब राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या विद्यमाने दि. २६ ते २९ नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या '५२व्या कुमारी गट राष्ट्रीय' कबड्डी स्पर्धेची गटवारी जाहीर करण्यात आली. पंजाब, फरीदकोट येथील नेहरू क्रीडा संकुल येथे हे सामने होतील. .Shivneri Kabaddi Tournament 2026: टायब्रेकरमध्ये बीपीटीचा सनसनाटी विजय, उपांत्य फेरीत धडक!.महाराष्ट्राच्या कुमारी संघाचा ड गटात समावेश असून चंदीगड व मध्यप्रदेश हे अन्य दोन संघ या गटात आहेत. गतवर्षी झालेल्या ५१व्या कुमारी गट स्पर्धेत हरियाणा संघाने साईवर मात करीत जेतेपद पटकाविले होते..पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचा सामना होणार नाही. महाराष्ट्राचा पहिला सामना शुक्रवारी दि. २७ रोजी सकाळच्या सत्रात मध्यप्रदेश बरोबर सामना होईल..Shivneri Kabaddi Tournament: अजिंक्य-साईच्या जोरावर रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डाची तिसऱ्या फेरीत धडक, माटुंगा वर्कशॉपचा उडवला धुव्वा.स्पर्धेची गटवारी खालील प्रमाणे१) अ गट :- १)हरियाणा, २)प. बंगाल, ३)आंधरप्रदेश.२) ब गट :- १) साई (स्पोर्टस् अथॉरिटी ऑफ इंडिया), २)उत्तराखंड, ३)त्रिपुरा.३) क गट :- १)राजस्थान, २)हिमाचल प्रदेश, ३)मणिपूर.४) ड गट :- १)चंदीगड, २)महाराष्ट्र, ३)मध्यप्रदेश.५) इ गट :- १)तामिळनाडू, २)बिहार, ३)विदर्भ, ४)जम्मु-काश्मीर.६) फ गट :- १)कर्नाटक, २)उत्तर प्रदेश, ३)दिल्ली, ४)केरळ.७) ग गट :- १)छत्तीसगड, २)गुजरात, ३)पॉंडेचारी, ४)तेलंगणा.८) ह गट :- १)पंजाब, २)गोवा, ३)ओडिसा, ४)झारखंड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.