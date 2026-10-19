Shivneri Kabaddi Tournament 2026: टायब्रेकरमध्ये बीपीटीचा सनसनाटी विजय, उपांत्य फेरीत धडक!

Shivneri Kabaddi Tournament: शिवनेरी सेवा मंडळाच्या ५८ व्या कबड्डी महोत्सवातील व्यावसायिक गटात बीपीटीने टायब्रेकमध्ये रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डावर सनसनाटी विजय मिळवित स्पर्धेच्या उपांत्यफेरती धडक दिली. उपांत्य फेरीत बीपीटीचा मुकाबला वेस्टर्न रेल्वेशी होईल. व्यावसायिक गटात बीपीटी आणि रिजनल स्पोर्ट्स बोर्ड यांच्यातील सामना ३८-३८ असा बरोबरीत सुटला. त्यानंतर झालेल्या टायब्रेकरमधिल पाच-पाच चढायांमध्ये बीपीटीने ९-३ अशी बाजी मारत विजय मिळवला. बीपीटीकडून चढाईत जयेश महाजन आणि पकडीत आकाश अरसूल यांनी प्रभावी कामगिरी केली. रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डकडून चढाईत सुनील दुबळे आणि पकडीत शंकर गदाई यांनी प्रयत्न केले..Shivneri Kabaddi Tournament: अमर हिंदच्या विजयात सेजल कांबळे चमकली; जय भारत, यश, विश्वशांतीसह मुंबई पोस्टलचीही आगेकूच.व्यावसायिक गटाच्या उपउपांत्य फेरीत वेस्टर्न रेल्वेने सेंट्रल रेल्वे डिव्हिजनचा ४८-२२ असा २६ गुणांनी पराभव केला. वेस्टर्न रेल्वेकडून चढाईत प्रणय राणे आणि पकडीत नितीन कुंभार यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. सेंट्रल रेल्वे डिव्हिजनकडून चढाईत गणेश भोसले आणि पकडीत दिनेश कोळी यांनी प्रयत्न केले..इतर उपांत्यपुर्व लढतीत मुंबई पोस्टलने सेंट्रल रेल्वेचा ३९-१२ असा २७ गुणांनी पराभव केला. मुंबई पोस्टलकडून चढाईत सौरभ पाटील आणि पकडीत ओंकार मोरे यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. सेंट्रल रेल्वेकडून चढाईत आशीष नरवाल आणि पकडीत अरकम शेख यांनी खेळ केला.बीपीसीएलने बीएमसीवर ४५-३२ असा १३ गुणांनी विजय मिळवला. बीपीसीएलकडून चढाईत सौरभ राठोड आणि पकडीत हर्ष लाड यांनी प्रभावी कामगिरी केली. बीएमसीकडून चढाईत हर्ष जाधव आणि पकडीत अलंकार चव्हाण यांनी झुंज दिली..कुमार गटाच्या उपांत्य फेरीत गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लबने अंकुर स्पोर्ट्स क्लबचा ३८-२९ असा ९ गुणांनी पराभव केला. गुड मॉर्निंगकडून चढाईत निलेश मोरे आणि पकडीत आदित्य धुमाळ यांनी चांगला खेळ केला. अंकुर स्पोर्ट्स क्लबकडून चढाईत साई खेरूड आणि पकडीत आर्य दळवी यांनी लढत दिली.महिला गटाच्या उपांत्य फेरीत शिवशक्ती महिला संघाने मुंबई पोलीस महिला संघाचा ३९-२९ असा १० गुणांनी पराभव केला. शिवशक्तीकडून चढाईत शुभदा खोत आणि पकडीत साधना विश्वकर्मा यांनी दमदार कामगिरी केली. मुंबई पोलीस महिला संघाकडून चढाईत तृप्ती लांडगे आणि पकडीत पूजा पाटील यांनी प्रतिकार केला. दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात विवेक महिला संघाने शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लबवर ३४-२४ असा १० गुणांनी विजय मिळवला. विवेककडून चढाईत हरजीत संधू आणि पकडीत स्विटी यांनी योगदान दिले. शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लबकडून चढाईत साक्षी सावंत आणि पकडीत क्षितिजा हिरवे यांनी संघर्ष केला..Shivneri Kabaddi Tournament: अजिंक्य-साईच्या जोरावर रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डाची तिसऱ्या फेरीत धडक, माटुंगा वर्कशॉपचा उडवला धुव्वा.संक्षिप्त धावफलकबीपीटी (९) विजयी विरुद्ध रिजनल स्पोर्ट्स बोर्ड (३) — पाच-पाच चढायांमध्ये.विजय क्लब ४९ विजयी विरुद्ध अमर सेवा मंडळ २२.गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब ३८ विजयी विरुद्ध अंकुर स्पोर्ट्स क्लब २९.शिवशक्ती महिला संघ ३९ विजयी विरुद्ध मुंबई पोलीस महिला संघ २९.विवेक महिला संघ ३४ विजयी विरुद्ध शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब २४.वेस्टर्न रेल्वे ४८ विजयी विरुद्ध सेंट्रल रेल्वे डिव्हिजन २२.मुंबई पोस्टल ३९ विजयी विरुद्ध सेंट्रल रेल्वे १२.बीपीसीएल ४५ विजयी विरुद्ध बीएमसी ३२..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.