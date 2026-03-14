पुणे : महाराष्ट्रातील सर्वात प्रतिष्ठेची मानली जाणारी ६८ वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा यंदा पुण्यातील वाघोली येथे रंगणार आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन १८ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते होणार असून, २२ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बक्षीस वितरण सोहळा पार पडणार आहे, अशी माहिती स्पर्धेचे आयोजक तथा पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रामकृष्ण सातव पाटील आणि पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष मेघराज कटके यांनी शुक्रवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेत दिली..'महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा' यंदा वाघोलीतील 'स्व. अजितदादा पवार क्रीडानगरी' येथे १८ ते २२ मार्चदरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. स्पर्धेसाठी मातीचे दोन आणि मॅटचे दोन असे एकूण चार आखाडे उभारण्यात येणार आहेत..राज्यातील ४२ जिल्हा कुस्ती संघांमधून सुमारे दीड हजार मल्ल या स्पर्धेत सहभागी होतील. त्यामध्ये नामांकित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुस्तीपटू सहभागी होणार आहेत. प्रेक्षकांसाठी ३५ ते ४० हजार क्षमतेचे भव्य स्टेडियम उभारण्यात येत आहे. तसेच, वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती आयोजकांनी दिली..स्पर्धेदरम्यान मल्ल व प्रशिक्षकांसाठी सुरक्षा, निवास आणि भोजनाची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहभागी मल्लांना ट्रॅकसूट, जिम बॅग आणि खुराक देण्यात येणार आहे. याशिवाय तरुणांमध्ये कुस्तीबद्दल आकर्षण निर्माण करण्यासाठी रिल्स, उत्कृष्ट फोटोग्राफी आणि रॅप सॉंग स्पर्धाही आयोजित केल्या आहेत. स्पर्धेच्या अधिकृत लोगोचे अनावरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले..Maharashtra Kesari: सोलापूरमध्ये रंगणार महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा थरार! ४००हून अधिक खेळाडू सहभागी होणार.दरम्यान, कुस्तीमहर्षी मामासाहेब मोहोळ यांच्या स्मरणार्थ दिली जाणारी 'महाराष्ट्र केसरी'ची मानाची गदा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या वतीने प्रदान करण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी कुस्तीप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस, कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे, सरचिटणीस योगेश दोडके, आयोजक सातव पाटील, कटके यांनी केले आहे.