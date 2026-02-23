72th Senior Men's National Kabadd: बडोद्यात ३१ संघात रंगणार राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा; प्रो कबड्डी गाजवलेले खेळाडूही उतरणार मैदानात

72वी सीनियर नॅशनल्स पुरुष कबड्डी चॅम्पियनशिप 2026 स्पर्धा 24 ते 27 फेब्रुवारीदरम्यान बडोद्यातील समा इंडोर कॉम्प्लेक्समध्ये पार पडणार आहे. या स्पर्धेत देशभरातून 31 संघ विजेतेपदासाठी जोरदार टक्कर देतील. सुमारे 400 खेळाडू स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (AKFI) यांच्या अंतर्गत होणाऱ्या या स्पर्धेत अनुभवी खेळाडूंसह नवोदित तारेही चमक दाखवतील. प्रो कबड्डी लीग (PKL) सीझन 12 मध्ये दमदार कामगिरी करणारे खेळाडूही या स्पर्धेत मैदानात उतरणार आहेत..Jr. State Kabaddi Selection Trials 2025: ठाणे ग्रामीण कुमार अन् पालघर संघ कुमारी विभागात विजेता.स्पर्धेत सहाभागी होणाऱ्या मोठ्या नावांमध्ये PKL सीझन 12 मधील टॉप तीन रेडर आहेत — हरियाणाचा अयान लोहचब 316 रेड पॉइंट्स, देवांक दलाल 271 रेड पॉइंट्स आणि सर्व्हिसेसचा भरत हुड्डा 230 रेड पॉइंट्स.आशु मलिक, ज्यांनी मागील सीझनमध्ये दबंग दिल्लीला विजेतेपद मिळवून दिले होते, ते रेल्वेचे प्रतिनिधित्व करतील, तर अर्जुन देशवाल पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश संघाचे नेतृत्व करताना दिसतील..स्पर्धेत तमिळनाडूचा दीपक शंकरसारखा उदयोन्मुख खेळाडूही चमक दाखवण्यास सज्ज आहे, ज्याने बेंगळुरू बुल्ससाठी 64 टॅकल पॉइंट्स मिळवले आणि PKL 12 मध्ये ‘न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीझन’ ठरला.महाराष्ट्राचा आदित्य शिंदे (पुणेरी पल्टन रेडर) आपल्या संघासाठी खेळणार असून त्याने 5 सुपर रेडसह 159 रेड पॉइंट्स मिळवले होते. हरियाणाचा डिफेंडर नितेश कुमार, ज्याने 65 टॅकल पॉइंट्स आणि 5 हाय-5 नोंदवले, तोही या स्पर्धेत उतरणार आहे. तसेच अनिल (हिमाचल प्रदेशचा) आणि उदय (मध्य प्रदेशचा) पराते यांसारखे होनहार खेळाडूही मैदानात दिसतील..गतविजेता सर्व्हिसेस संघ, ज्यात देवांक दलाल, नवीन कुमार, भरत हुड्डा, अंकित जगलान आणि जयदीप दहिया यांसारखे स्टार खेळाडू आहेत, आपले विजेतेपद राखण्यासाठी सज्ज आहे. रेल्वे, हरियाणा आणि महाराष्ट्राचे संघही तितकेच मजबूत असून त्यांच्याकडून कडवी स्पर्धा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या चॅम्पियनशिपमध्ये रोमांचक वातावरण निर्माण होणार आहे..72nd Senior National Women's Kabaddi: महाराष्ट्राचा महिला संघ जाहीर! पुणे ग्रामीणची रेखा सावंत सांभाळणार नेतृत्वाची धुरा.ही स्पर्धा एलिट आणि नवोदित खेळाडूंसाठी एक उत्तम व्यासपीठ ठरणार आहे, ज्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे राष्ट्रीय कॅम्प, भारतीय संघ आणि प्रोफेशनल लीगमध्ये निवडीची संधी मिळते.सीनियर नॅशनल्सचे आयोजन गुजरात कबड्डी असोसिएशन आणि बडोदा कबड्डी असोसिएशन मिळून करत आहेत. AKFI सोबत मिळून असोसिएशनने खेळाडू, अधिकारी आणि संघांसाठी उत्कृष्ट सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.