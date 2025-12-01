क्रीडा

Jr. State Kabaddi Selection Trials 2025: ठाणे ग्रामीण कुमार अन् पालघर संघ कुमारी विभागात विजेता

52nd State-Level Kabaddi Selection Trials: पिंपरी चिंचवड येथे झालेल्या ५२व्या राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणीत ठाणे ग्रामीणने कुमार गटात, तर कुमारी गटात पालघरने विजेतेपद पटकावले.
सकाळ डिजिटल टीम
ठाणे ग्रामीण व पालघर या संघानी अनुक्रमे ५२व्या राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कुमार व कुमारी गटाचे विजेतेपद पटकाविले. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएसशनच्या मान्यतेने पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या यजमान पदाखाली पिंपरी चिंचवड बोपखेल येथील दिवंगत श्रीरंग धोदाडे क्रीडानगरीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे व राकेशभाऊ घुले कबड्डी संघ व युवा प्रतिष्ठान यांच्या विद्यमाने ही आमदार चषक कबड्डी स्पर्धा पार पडली.

