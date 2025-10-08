MCA Tournament : आर्या मगरच्या तडाखेबाज खेळीने एसएआरके अकादमीचा सातारा संघावर दणदणीत विजय

पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित पंधरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या निमंत्रित साखळी क्रिकेट स्पर्धेत आर्या मगरने केलेल्या ९५ धावांच्या जोरावर पुण्याच्या एसएआरके अकादमीने सातारा जिल्हा संघाचा १४० धावांनी पराभव केला. .सोलापुर येथील इंदिरा गांधी पार्क मैदानावर झालेल्या लढतीत एसएआरके अकादमीने प्रथम फलंदाजी करताना सहा बाद २२६ धावा केल्या त्यात महत्त्वाचा वाटा आर्या मगरने ७४ चेंडूत चौदा चौकार आणि एका षटकारासह केलेल्या ९५ धावांचा होता. तिला रुची घनवटने सुरेख साथ दिली. आर्या मगर व रुची घनवटने पाचव्या विकेटसाठी १३८ धावांची भागीदारी केली. .वेदिका सुतार व आर्या फडतरेने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना सातारा संघाला ८ बाद ८६ धावा करता आल्या यावेळी अनवी दर्शालयने संघाचा डाव सावरला. अस्मि मोकाशी, माही सुंकाळे व जान्हवी गायकवाडने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. ‘सर्वोत्कृष्ट खेळाडू’ आर्या मगर ठरली..हांडेवाडी चौकाजवळ कचऱ्याचा ट्रक पलटी झाल्याने वाहतूक कोंडी.संक्षिप्त धावफलकएसएआरके अकादमी - (३५ षटकांत) ६ बाद २२६ (आर्या मगर ९५, रुची घनवट २२, वेदिका सुतार २-३३, आर्या फडतरे २-३५) विजयी विरुद्ध सातारा जिल्हा संघ - (३५ षटकांत) ८ बाद ८६ (अनवी दर्शालय नाबाद ३१, अस्मि मोकाशी २-४, माही सुंकाळे २-७, जान्हवी गायकवाड २-१८)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.