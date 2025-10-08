क्रीडा

MCA Tournament : आर्या मगरच्या तडाखेबाज खेळीने एसएआरके अकादमीचा सातारा संघावर दणदणीत विजय

Pune Cricket : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (MCA) आयोजित १५ वर्षांखालील मुलींच्या निमंत्रित साखळी स्पर्धेत आर्या मगरच्या (९५ धावा) शानदार खेळीमुळे एसएआरके अकादमीने सातारा जिल्हा संघावर १४० धावांनी मोठा विजय मिळवला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित पंधरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या निमंत्रित साखळी क्रिकेट स्पर्धेत आर्या मगरने केलेल्या ९५ धावांच्या जोरावर पुण्याच्या एसएआरके अकादमीने सातारा जिल्हा संघाचा १४० धावांनी पराभव केला.

