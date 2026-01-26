Yuvraj Singh : ''पण तू १२ चेंडू फिफ्टी मारू शकत नाहीये''; अभिषेक शर्माबाबत युवराज सिंगची पोस्ट व्हायरल!

न्यूझीलंडविरुद्ध तिसऱ्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात सलामीवीर अभिषेक शर्माने धडाकेबाज फलंदाजी केली. मात्र, युवराज सिंह यांचा ऐतिहासिक विक्रम मोडण्यात त्याला अपयशी आहे. मात्र, त्यानंतर सोशल मीडियावर जे घडलं, त्याने चाहत्यांची मनं जिंकली आहे. .गुवाहाटीतील बरसापारा स्टेडियमवर अभिषेक शर्माने अवघ्या १४ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाचे केलेलं हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक होतं. यापूर्वी युवराज सिंहने २००७ साली इंग्लंडविरुद्ध टी-२० विश्वचषक सामन्यात अवघ्या १२ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते. हा विक्रम आजही कुणाला मोडता आला नाही. अभिषेक शर्माला युवराज सिंगचा विक्रम मोडता आला नसला, तरी खेळीने भारताला केवळ १० षटकांतच विजय मिळवून दिला..6,4,6,4,6,4... सर्फराज खानच्या ३१० च्या स्ट्राईक रेटने धावा, झळकावले वेगवान अर्धशतक; श्रेयस अय्यरचीही दमदार खेळी, मुंबईची एका धावेने हार.अशातच सामना संपल्यानंतर युवराज सिंहने सोशल मीडिया अभिषेक शर्माचं कौतुक केलं. मात्र त्याचवेळी त्याने आपल्या विक्रमाची आठवणही करून दिली. युवराजने अभिषेकला टॅग करत लिहिले, “अजूनही तुला १२ चेंडूंमध्ये फिफ्टी करता येत नाहीये ना? छान खेळलास, असाच खेळत राहा.” युवराजची ही पोस्ट व्हायरल झाली. यातून गुरु-शिष्याचे नाते स्पष्टपणे दिसून येतं..Shreyas Iyer चे धमाकेदार कमबॅक! शतक हुकलं, पण सिद्ध केला फिटनेस; ऋतुराज गायकवाडच्या आशांना सुरुंग.दरम्यान, सामना संपल्यानंतर युवराज सिंगच्या रेकॉर्डबाबत त्याला विचारण्यात आलं. त्यावेळी तो म्हणाला, “युवराज सिंगचा विक्रम मोडणं जवळपास अशक्यच आहे. पण क्रिकेटमध्ये काहीही घडू शकतं. या मालिकेत सर्व फलंदाज चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत आणि पुढे आणखी मजा येणार आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.