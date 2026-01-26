क्रीडा

Yuvraj Singh : ''पण तू १२ चेंडू फिफ्टी मारू शकत नाहीये''; अभिषेक शर्माबाबत युवराज सिंगची पोस्ट व्हायरल!

Abhishek Sharma misses Yuvraj Singh’s 12-ball fifty record : युवराज सिंहने सोशल मीडिया अभिषेक शर्माचं कौतुक केलं. मात्र त्याचवेळी त्याने आपल्या विक्रमाची आठवणही करून दिली. त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होते आहे.
न्यूझीलंडविरुद्ध तिसऱ्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात सलामीवीर अभिषेक शर्माने धडाकेबाज फलंदाजी केली. मात्र, युवराज सिंह यांचा ऐतिहासिक विक्रम मोडण्यात त्याला अपयशी आहे. मात्र, त्यानंतर सोशल मीडियावर जे घडलं, त्याने चाहत्यांची मनं जिंकली आहे.

