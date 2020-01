'धक्के मारून बाहेर काढल्याशिवाय धोनी काही जात नाही'; अभिनेत्याची टीका

मुंबई : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला बीसीसीआयने वार्षिक करारातून वगळल्यानंतर सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींचं मत होते की, त्याला वगळले हे बरेच केले. तर त्याच्या चाहत्यांना बीसीसीआयच्या करारातून वगळणे म्हणजे त्याच्या निवृत्तीची सुरवात झाली असे वाटले. अशातच अभिनेता, सोशल इन्फ्लुएन्सर कमाल आर खान याने ट्विट करत धोनीवर टीका केली आहे.

धोनीच्या निवृत्तीची घोषणाच बाकी?; बीसीसीआयच्या करारातून बाहेर

कमाल आर खान आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतो की, 'बीसीसीआयने इतर खेळाडूंप्रमाणेच धोनीलाही करारातून वगळले. मला माहीत आहे की तो निवृत्त झाल्यावर त्याला सन्मानाने निरोप देण्यात येईल. पण जोपर्यंत धक्के देऊन बाहेर काढत नाहीत तोपर्यंत बाहेर जाणार नाही असे धोरण धोनीचे इतर खेळाडूंप्रमाणेच आहे.' अशी बोचरी टीका केआरकेने धोनीवर केली आहे.

Today #BCCI threw out @msdhoni like many other players in the past. I strongly believed that #MSDhoni will retire with dignity and respect unlike all other players. But he followed other players only “Ki Jab Tak Dhakke Markar Nahi Nikaloge, Tab Tak Nahi Nikloonga”! #VerySad! — KRK (@kamaalrkhan) January 16, 2020

धोनीने केव्हा निवृत्त व्हायचे हे पूर्णपणे त्याच्या हातात आहे, असे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि कोच रवी शास्त्री यांनी सांगितले. केआरकेच्या या टीकेवर धोनी फॅन्सने त्याला चांगलेच फैलावर घेतले आहे.

#MSDhoni is not like u @kamaalrkhan in bollywood. Bollywood threw out u from industry still u r trying but no 1 accept. So think before speak that ki kiske baare me bol rhe ho... — Saurabh Arora (@Saurabh76707892) January 17, 2020

MSD ne khudko unavailable kiya he unki pochch jaha se shuru hoti he waha apki aukat khatam hoke mar jar jati hai #MSD IS LEGEND

and you are lejhand — Piyush pithade (@piyush_pithade) January 18, 2020

MSD s' passion is to serve country and your passion is humiliate & abuse yourself as much as can — KrisHna SiNGH BHaaTi (@singh_bhaati) January 17, 2020