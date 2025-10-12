क्रीडा

जिगरबाज! दुखापतग्रस्त असूनही संघासाठी उभा राहिला, शेवटी व्हिलचेअरवरून मैदानाबाहेर गेला, पाहा VIDEO

Rahmat Shah Injured Yet Bats for Team : अबू धाबी येथे बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येत आहे. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात रहमत शाहच्या पायाला दुखापत झाली. तरीही तो मैदानात उतरला.
Rahmat Shah Injured Yet Bats for Team

Rahmat Shah Injured Yet Bats for Team

Shubham Banubakode
Afghanistan vs Bangladesh ODI : अफगानिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अफगाणिस्तानने बांगलादेशवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. मात्र, या सामन्यात अफगानिस्तानचा अनुभवी फलंदाज रहमत शाहला गंभीर दुखापत झाली. त्यामुळे त्याला व्हीलचेअरवर मैदानाबाहेर न्यावे लागलं. विशेष म्हणजे दुखापत झाली असतानाही तो मैदानात फलंदाजीसाठी उतरला. त्याच्या धाडसाचं सध्या कौतुक होतं आहे.

