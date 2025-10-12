जिगरबाज! दुखापतग्रस्त असूनही संघासाठी उभा राहिला, शेवटी व्हिलचेअरवरून मैदानाबाहेर गेला, पाहा VIDEO

Afghanistan vs Bangladesh ODI : अफगानिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अफगाणिस्तानने बांगलादेशवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. मात्र, या सामन्यात अफगानिस्तानचा अनुभवी फलंदाज रहमत शाहला गंभीर दुखापत झाली. त्यामुळे त्याला व्हीलचेअरवर मैदानाबाहेर न्यावे लागलं. विशेष म्हणजे दुखापत झाली असतानाही तो मैदानात फलंदाजीसाठी उतरला. त्याच्या धाडसाचं सध्या कौतुक होतं आहे. .अबू धाबी येथे बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येत आहे. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात रहमत शाहच्या पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे त्याला १५व्या षटकात रिटायर्ड हर्ट होऊन माघारी परतावं लागलं. मात्र, ४५ व्या षटकात अफगाणिस्तानचे ९ फलंदाज बाद झाले. त्यामुळे रहमत शाह पुन्हा मैदानात उतरला. यावेळी प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवत त्याचं कौतुक केलं..IND vs WI 2nd Test: एक सुटला, दोनदा सुटला, पण तिसऱ्यांदा पकडलाच, केल राहुलने घेतलेल चंद्रपॉलचा कॅच पाहिला का?.दरम्यान, रहमत शाह जेव्हा फलंदाजीला आला तेव्हा बांगलादेशचा रिषाद हुसेन गोलंदाजी करत होता. त्याने गुगली टाकाला. यावेळी चेंडू थेट बॅटला लागून रहमतच्या डाव्या पायावर आदळला. पण चेंडूचा वेग जास्त असल्याने त्याच्या पायाच्या स्थायूंना गंभीर दुखापत झाली आणि तो खेट खाली कोसळला. नंतर त्याला उभंही राहता येत नव्हते. अखेरीस त्याला व्हीलचेअरवरुन मैदानाबाहेर नेण्यात आले तसेच अफगानिस्तानचा डाव १९० धावांवर संपुष्टात आला..IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिलमुळे रन आऊट झाला? द्विशतक हुकलेल्या यशस्वी जैस्वालने अखेर सोडले मौन, म्हणाला... .अफगाणिस्तानच्या १९१ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या बांगलादेशची सुरुवात खराब झाली. त्यांचा संपूर्ण डाव अवघ्या १०९ धावांवर आटोपला. यासामन्यात अफगानिस्तानचा कर्णधार राशिद खानने १७ धावांत ५ बळी घेत बांगलादेशच्या फलंदाजीला खिंडार पाडले. तसेच संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिक बजावली. दरम्यान, तीन सामन्यांच्या या मालिकेत आता दोन्ही संघांनी १-१ अशी बरोबरी केली असून अंतिम सामना १४ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.