Ahmedabad Commonwealth Games : अहमदाबादमधील राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी 3 ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित; २०१० मधील दिल्लीतील स्पर्धेतून बोध घेणार?

अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी स्थापन होणारी आयोजन समिती स्पर्धेचा खर्च तीन हजार ते पाच हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित करत आहे. खेळांच्या नियोजनात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या एका विश्वसनीय सूत्रानुसार, क्रीडा तसेच सार्वजनिक सुविधांसह सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा यांचा अंदाज अद्याप तयार केला जात असून त्या आधारे या भव्य कार्यक्रमाचा एकूण खर्च निश्चित केला जाईल. .सूत्राने सांगितले, की गुजरातने २०१० मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांमधून आवश्यक धडे घेतले आहेत. त्या स्पर्धांमध्ये पायाभूत सुविधा उशिरा पूर्ण होणे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागणे, तसेच अंदाजापेक्षा प्रचंड वाढलेला खर्च, अशा अनेक वादांनी स्पर्धेच्या नियोजनावर टीका झाली होती. अहमदाबाद राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचा खर्च ३, ००० ते ५, ००० कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार नाही..2030 Commonwealth Games : २०३०च्या 'राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा'बाबत मोठी अपडेट!, यजमान शहर म्हणून अहमदाबादची शिफारस.या खर्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी होणारा खर्च समाविष्ट नाही. यातील काही कामे नागरी विकास विभागाकडे आहेत, असे सूत्राने सांगितले. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचा खर्च खेळांच्या अंदाजपत्रकात धरला जाणार नाही, कारण त्याचा उपयोग स्पर्धांच्या पलीकडेही होणार आहे. आम्हाला अंतिम अंदाज देण्यासाठी काही काळ लागेल, असे या सूत्रांनी पुढे सांगितले. स्पर्धांचा खर्च म्हणजे ज्या कालावधीत स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी होणारा खर्च. त्यातील काही भाग तिकीट विक्री आणि व्यावसायिक करारांसारख्या उत्पन्न स्रोतांमधून भरून काढता येऊ शकतो. २०१० मध्ये दिल्लीत झालेल्या स्पर्धेचा खर्च २, ६०० कोटी रुपयांपेक्षा थोडा अधिक होता, जो सुरुवातीच्या ६३५ कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त ठरला..या स्पर्धा इतिहासातील सर्वात खर्चिक ठरल्या आणि एकूण खर्च ७०, ००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गेला होता. आठवड्याच्या सुरुवातीला ग्लासगो येथे भारताच्या प्रतिनिधी मंडळाचा भाग असणाऱ्या गुजरातचे क्रीडा सचिव अश्विनी कुमार यांनी पुढे सांगितले, की स्पर्धा संपल्यानंतर विसर्जित होईल, अशी ना नफा असलेली कंपनी म्हणून आयोजन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. अशी (ना नफा असलेली कंपनी) संकल्पना गंभीरपणे विचारात घेतली जात आहे..Commonwealth Games 2030 यजमानपदासाठी भारताकडून प्रस्ताव; क्रिकेटचा समावेश असणार?.२००६ मेलबर्न राष्ट्रकुल स्पर्धांनी याच मॉडेलचा अवलंब केला होता आणि २०१० दिल्ली स्पर्धेनंतर सीएजीनेही ही पद्धत सुचवली होती. मला दिल्ली स्पर्धांमध्ये काय झाले, त्यावर भाष्य करायचे नाही; पण मला वाटते त्या अनुभवातून बरेच धडे घेतले आहेत, असे कुमार म्हणाले. दिल्लीच्या २०१० स्पर्धांसाठीची कार्यकारी समिती आयओएचे माजी प्रमुख सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाखाली होती. ती एक सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत होती आणि तिच्या कामकाजावर तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती..अशी असेल कार्यकारी समितीकार्यकारी समितीमध्ये १२ ते १५ सदस्य असतील. यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, राष्ट्रकुल स्पोर्ट्सचे प्रतिनिधी (खेळांचे नियामक मंडळ), आयओए, पॅरा ऑलिंपिक समिती ऑफ इंडिया, काही खेळाडू आणि तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल, त्यांनी सांगितले..