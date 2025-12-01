क्रीडा

Ahmedabad Commonwealth Games : अहमदाबादमधील राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी 3 ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित; २०१० मधील दिल्लीतील स्पर्धेतून बोध घेणार?

Commonwealth Games 2030 Budget Estimated : सार्वजनिक सुविधांसह सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा यांचा अंदाज अद्याप तयार केला जात असून त्या आधारे या भव्य कार्यक्रमाचा एकूण खर्च निश्चित केला जाईल, अशी माहिती आहे.
Commonwealth Games 2030 Budget Estimated

Commonwealth Games 2030 Budget Estimated

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी स्थापन होणारी आयोजन समिती स्पर्धेचा खर्च तीन हजार ते पाच हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित करत आहे. खेळांच्या नियोजनात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या एका विश्वसनीय सूत्रानुसार, क्रीडा तसेच सार्वजनिक सुविधांसह सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा यांचा अंदाज अद्याप तयार केला जात असून त्या आधारे या भव्य कार्यक्रमाचा एकूण खर्च निश्चित केला जाईल.

Loading content, please wait...
Ahmedabad
Commonwealth Weightlifting Championships

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com