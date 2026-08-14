Ajinkya Rahane Exclusive : अजिंक्यचे भारताकडून खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, याची भीती होती.. पण तो खचला नाही! राधिकाचे डोळे भरून आले, रहाणेने सावरले...

Ajinkya Rahane Felicitation Ceremony : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार, माजी क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे खेळाडू म्हणूनच नव्हे, तर माणूस म्हणूनही किती साधा आहे, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या अजिंक्यचे आज तो राहत असलेल्या W54 इमारतीच्या रहिवाशांकडून सत्कार करण्यात आला. भारताचे कसोटी क्रिकेट गाजवणारा अजिंक्य पुन्हा एकदा भावुक झालेला पाहायला मिळाला. निवृत्ती जाहीर करताना अजिंक्यचा डोळ्यात डाटून आलेले अश्रू पुन्हा एकदा आज पाहायला मिळाले. अजिंक्यसाठी पुन्हा एकदा त्याची पत्नी राधिका हिने हा सप्राईज सोहळा आयोजित करण्यास मदत केली. यावेळी तिने अजिंक्यच्या प्रवासातील असा एक क्षण सांगितला आणि तो सांगताना तिला रडू आवरले नाही. त्यावेळी अजिंक्यने तिला सावरले. .राधिकाचे सप्राईज अन्...२०२०-२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियातून बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिंकून आलेल्या अजिंक्य राहणेसाठी असाच एक सोहळा आयोजित करण्यात आला होता आणि त्यावेळी राधिकाने अजिंक्यपासून हे सप्राईज प्लान केलं होतं. तेव्हा अजिंक्यला तिने चांगले कपडे घालून ये असे म्हटले होते. पण, यावेळी अजिंक्यला पुन्हा सप्राईज देण्यासाठी राधिकाने वेगळी शक्कल लढवली. यावेळी अजिंक्यला तिने मित्रांसोबत जेवण्याचा प्लान आहे असे सांगितले..Tanvi Khanna Exclusive: 'जानेवारीत जिच्याकडून हरले, तिलाच फायनलमध्ये हरवलं', शस्त्रक्रिया, बदलतं Squash अन् कमबॅकवर तन्वी झाली व्यक्त.या कार्यक्रमातला उपस्थित प्रत्येकाने अजिंक्य हा किती मोठा क्रिकेटपटू आहे, हे सांगितलंच शिवाय तो माणूस म्हणूनही किती डाऊन टू अर्थ आहे, हेही सांगितलं. नाशिकहून परतणाऱ्या अजिंक्यला घरी परत येइपर्यंत या सप्राइज बाबत राधिकाने काहीच कळू दिले नाही... अजिंक्यला इमारतीच्या मागच्या बाजूने तिने सोहळ्याच्या ठिकाणी आणले आणि तेव्हा त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला आणि त्याने आनंदाने राधिकाकडे पाहिले. तेव्हा उपस्थितांमध्ये एकच हर्ष कल्लोळ झाला. यावेळी राधिकाने आपल्या मनातल्या भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली, "अजिंक्यबद्दल मी काय सांगू. मी त्याच्या प्रवासाची साक्षीदार आहे. या प्रवासातील त्याचे चढउतार मी जवळून पाहिले आहे.".हे सांगताना राधिकाला भरून आले आणि तिने अश्रूंना वाट मोकळी केली. तेव्हा अजिंक्यने माईक हाती घेतला आणि इथेही त्याच्या मायाळूपणा दिसला. तो म्हणाला, नाशिकहून येताना मला काहीच कल्पना नव्हती. मित्रांसोबत जेवायला जायचं आहे असे तिने मला सांगितले. मागच्यावेळेस मला तिने चांगले कपडे घालून ये असं सांगितलं होतं. यावेळी तिने मित्राचा प्लान असल्याचा बहाणा केला.. यावेळी अजिंक्यही भावुक झाला. क्रिकेटपटू म्हणून मी माझ्या भावना लपवायला शिकलो. पण आज मला खरंच काही सूचत नाही..Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral.राधिकाने यावेळी पुन्हा माईक घेतला आणि म्हणाली, मागील २० वर्ष मी अजिंक्यकडून काय शिकले, असेन तर हार न मानणे. तो रणजीमध्ये सातत्याने धावा करत होता आणि तरीही त्याला संधी मिळत नव्हती. त्यावेळी मी खचले त्याचे भारताकडून खेळण्याचे स्वप्नं पूर्ण होत की नाही असं मला वाटत होते. पण तो खचला नाही... तो मला म्हणायचा निवड होणे माझ्या हातात नाही. प्रयत्न करत राहणे माझ्या हातात आहे आणि ते मी करणार. दोन वर्ष तो १६ वा खेळाडू म्हणून संघासोबत होता. पण, त्याने मनोबल ढासळू दिले नाही आणि त्याने त्याचे स्वप्न पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.