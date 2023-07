By

मुंबई : टीम इंडियाच्या वरिष्ठ खेळाडूंच्या निवड समितीच्या अध्यक्षपदी अखेर माजी वेगवान गोलंदाज अजित आगरकरची निवड करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आगरकरच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. विशेष म्हणजे आगरकरच्या वार्षिक मानधनातही घसघशीत वाढ करण्यात आल्याची माहिती आहे. (Ajit Agarkar appointed chairman of the senior mens selection committee says BCCI)

स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणानंतर यापूर्वीचे निवड समिती अध्यक्ष चेतन शर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळं १७ फेब्रुवारीपसून हे पद रिक्त होतं. गेल्या दोन दिवसांपासून अजित आगरकर हा भारतीय वरिष्ठ पुरूष संघाच्या निवडसमिती अध्यक्षदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्याची चर्चा होती. मात्र अजित आगरकर किंवा इतर बडा माजी क्रिकेटपटू निवडसमिती अध्यक्षाला मिळणाऱ्या पगाराबाबत फारसे उत्सुक नव्हते. पण बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी अजित आगरकर यांच्याशी संपर्क साधत पगारवाढ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. (Latest Marathi News)

सध्या निवडसमिती अध्यक्षाला वर्षाला 1 कोटी रूपये पगार मिळतो. तर इतर सदस्यांना 90 लाख रूपये मिळतात. अजित आगरकरने निवडसमिती अध्यक्षपदासाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला. अर्ज करणाऱ्यांच्या यादीत आगरकर हे एकमेव मोठं नाव आहे. आगरकरने गुरूवारी दिल्ली कॅपिटल्सच्या सहाय्यक प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा दिला. त्यानं यापूर्वी 2020मध्ये देखील निवडसमिती सदस्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, बीसीसीआयने त्याची निवड केली नव्हती. (Latest Sport News)

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयने निवडसमिती अध्यक्षपदासाठी मिळणाऱ्या वार्षिक पागात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी खेळाडूंना कॉमेंट्री आणि जाणकार म्हणून टीव्ही चॅनल्स चांगली रक्कम देतात. त्यामुळं ते तुलनेने कमी रक्कम मिळणाऱ्या निवडसमिती सदस्य पदासाठी फारशी उत्सुकता दाखवत नाहीत.