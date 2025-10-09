क्रीडा

Ajit Pawar: अजित पवार यांचा अध्यक्षपदासाठी अर्ज; राज्य ऑलिंपिक संघटना निवडणूक

Maharashtra Olympic: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी याआधी तीन वेळा अध्यक्षपद भूषवले असून आता चौथ्यांदा निवडणुकीत उतरले आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. आतापर्यंत अजित पवार तीन वेळा अध्यक्षपद म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. आता ते चौथ्यांदा अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.

