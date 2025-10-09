Ajit Pawar: अजित पवार यांचा अध्यक्षपदासाठी अर्ज; राज्य ऑलिंपिक संघटना निवडणूक

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. आतापर्यंत अजित पवार तीन वेळा अध्यक्षपद म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. आता ते चौथ्यांदा अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत..महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीत अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ११ ऑक्टोबर आहे. येत्या २ नोव्हेंबरला निवडणूक पार पडणार आहे. अजित पवार यांनी २०१३ पासून महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवले आहे..यंदा त्यांनी महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेकरवी ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केला आहे. २००६ ते २०१८ यादरम्यान महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटनेचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे. .सात वर्षांचा कुलींग ऑफ पीरियड झाल्यानंतर २०२५ मध्ये ते पुन्हा राज्य खो-खो संघटनेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत..Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.या व्यक्तींचाही अर्जमहाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अजित पवार यांच्यासह इतर व्यक्तींनीही अर्ज दाखल केला. यामध्ये चंद्रजीत जाधव, प्रदीप गंधे, स्मिता शिरोळे, संजय वळवी, बाबुराव चांदेरे, मनोज भोरे, संदीप ओंबासे व रणधीर या व्यक्तींचा समावेश आहे. चंद्रजीत जाधव यांनी खजिनदार व सरचिटणीस या दोन पदांसाठी अर्ज दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.