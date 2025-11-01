Ajit Pawar: अजित पवार गटाला सर्वाधिक संघटनांचा पाठिंबा; महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक निवडणूक, उमेदवारांच्या नावांची घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या (एमओए) निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पॅनेलचे पारडे जड असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या रविवारी होणाऱ्या एमओएच्या निवडणुकीत अजित पवार गटातील २१ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली असून त्यापैकी तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत..मुंबईत रविवारी (ता. २ नोव्हेंबर) होणाऱ्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अजित पवार गटाच्या पॅनेलची घोषणा करण्यात आली आहे. ३० मतदार संघटनांपैकी २२ पेक्षा अधिक संघटनांनी अजित पवार यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे..अजित पवार यांच्या पॅनेलचे उमेदवार : अध्यक्ष - अजित पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- अशोक पंडित, उपाध्यक्ष- आदिल सुमारीवाला (बिनविरोध निवड), उपाध्यक्ष- प्रदीप गंधे (बिनविरोध निवड), उपाध्यक्ष- प्रशांत देशपांडे (बिनविरोध निवड), उपाध्यक्ष- दयानंद कुमार (बिनशर्त पाठिंबा), सचिव- नामदेव शिरगावकर, सहसचिव- नीलेश जगताप, सहसचिव- उदय डोंगरे, सहसचिव- मनोज भोरे, सहसचिव- चंद्रजीत जाधव, खजिनदार- स्मिता शिरोळे, कार्यकारिणी सदस्य- संदीप चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य- संदीप ओंबासे, कार्यकारिणी सदस्य- राजेंद्र निम्बाते, कार्यकारिणी सदस्य- गिरीश फडणीस, कार्यकारिणी सदस्य- रणधीरसिंग, कार्यकारिणी सदस्य- किरण चौगुले, कार्यकारिणी सदस्य- समीर मुणगेकर, कार्यकारिणी सदस्य- संजय वळवी, कार्यकारिणी सदस्य- सोपान कटके..संस्कृतीला धक्कामहाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या सध्याच्या कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले आहे..Cricket Funny Video : दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला, चेंडू खेळाडूच्या हातात, हातभर अंतरावर स्टम्प... ३ वेळा संधी तरीही विकेट नाहीच.सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि खेळाडूंच्या मेहनतीमुळे हे सगळं शक्य झाले. असे असताना केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून काही राजकीय व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी विविध आरोप राजकीय हेतूने करत आहेत, हे वागणे महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला शोभणारे नाही, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.