Ajit Pawar: अजित पवार गटाला सर्वाधिक संघटनांचा पाठिंबा; महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक निवडणूक, उमेदवारांच्या नावांची घोषणा

Maharashtra Olympic Association Election: महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या पॅनेलला सर्वाधिक पाठिंबा; २२ संघटनांचे समर्थन, तीन उमेदवार बिनविरोध निवड.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्‍या (एमओए) निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या पॅनेलचे पारडे जड असल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. येत्‍या रविवारी होणाऱ्या एमओएच्‍या निवडणुकीत अजित पवार गटातील २१ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली असून त्‍यापैकी तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.

