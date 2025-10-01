Ajit Pawar: खो-खो संघटनेच्या अध्यक्षपदी अजित पवार; वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत शिक्कामोर्तब

पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची महाराष्ट्र खो-खो संघटनेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा निवड करण्यात आली आहे. अजित पवार यांनी याआधी २००६ ते २०१८ या कालखंडात अध्यक्षपद भूषवून खो-खोच्या प्रगतीसाठी उल्लेखनीय कार्य केले होते..पुण्यात २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या शासकीय परिषद बैठकीत, शिवाय २८ सप्टेंबर रोजी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी येथे पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ही निवड प्रक्रिया पार पडली. या वेळी अध्यक्षस्थानी संघटनेच्या उपाध्यक्षा अश्विनी पाटील उपस्थित होत्या..यापूर्वी अध्यक्ष असलेले संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर अजित पवार यांची एकमताने निवड करण्यात आली. ही माहिती महाराष्ट्र खो-खो संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. चंद्रजीत जाधव यांनी दिली..Deputy CM Ajit Pawar: स्वबळावर निवडणुकीसाठी तयारीला लागा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कार्यकर्त्यांना सल्ला, प्रभागरचनेवर रडत बसू नका.अजित पवार यांच्या पुनरागमनामुळे खो-खो खेळाडू आणि क्रीडा क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण झाले असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र खो-खो संघटना अधिक भक्कम पावले टाकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.