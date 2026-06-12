चिंध्यांचा फूटबॉल, अनवाणी पायाने खेळ; अमरावतीच्या खेळाडूने गाजवलेलं १९४८ चं लंडन ऑलिम्पिक

अमरावती : फुटबॉलच्या महायुद्धाला सुरवात झाली असून अमरावती जिल्ह्यातील खारतळेगाव या लहानशा गावातील भीमराव देशमुख या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटूच्या दमदार कामगिरीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. अमरावती जिल्ह्यातील खारतळेगाव या लहानशा खेड्यातून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर्व असुविधांचा सामना करीत या खेळाडूने थेट १९४८ च्या लंडन ऑलिंपिककरिता निवडल्या गेलेल्या भारतीय फुटबॉल संघात स्थान मिळविले. १९४० ते १९५१ अशी सुमारे बारा वर्षे भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फुटबॉल खेळलेले ते विदर्भातील एकमेव खेळाडू होते..पायात बूट नसतानाही फास्ट फारवर्डमध्ये जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या भीमराव देशमुख यांनी त्या काळात मुंबईत चांगलीच धूम केली होती. १९३० ते १९५० चा तो काळ होता. तिवसा, खारतळेगाव, वलगाव, तळेगाव दशासर या भागात फुटबॉलचे उत्तम खेळाडू होते. खारतळेगावच्या शिवाजी क्लबमध्ये निर्माण झालेल्या दमदार खेळाडूंच्या फळीने प्रचंड प्रभावित झालेल्या एका अधिकाऱ्याने येथील भीमराव देशमुख, कृष्णराव गुडधे, माधवराव देशमुख तसेच नामदेवराव कुचे यांना मुंबईला नेले. त्याठिकाणी नामदेवराव कुचे यांची नेव्हीत निवड झाल्याने ते त्याठिकाणी रुजू झाले. अन्य दोन खेळाडू परत आले. भीमराव देशमुख मात्र मैदानात कायम राहिले व तब्बल १४ वर्षे त्यांनी अनेक स्पर्धा गाजविल्या, अशी माहिती देशमुख यांचे चिरंजीव जी. बी. देशमुख यांनी दिली..Premium|IPL 2026 Team Performance : फक्त फलंदाजांमुळे सामने जिंकता येत नाहीत! मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाताच्या पराभवाचे मुख्य 'टार्गेट' गोलंदाजीच का ठरतेय?.त्या काळातील मुंबईच्या वाय. एम. सी. ए. स्पोर्ट्स क्लब, डब्ल्यू. आय. ए. ए. स्पोर्ट्स क्लब, साउथ इंडियन एक्सआय स्पोर्ट्स क्लब, ट्रेड्स इंडिया स्पोर्ट्स क्लब यांचे वेळोवेळी प्रतिनिधित्व करीत भीमराव देशमुख यांनी कुपरेज मैदान, चर्चगेट, मुंबईवर आपल्या खेळांचा प्रभाव दाखविला. त्या काळात त्यांनी अनेक वेळा मुंबई प्रांताचे प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केले..नाडकर्णी कप, हारवूड लीग, हिनरीच मेमोरिअल, रोव्हर्स कप, ई. जे. टर्नर मेमोरिअल, कॅलान कप, दास कप, बेंगाल लीग, सतीरंजन शिल्ड आणि पेंटॅग्युलर टुर्नामेंटसारख्या प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला.१९४४ चा एक हंगाम भीमराव देशमुख हे मोहन बगान स्पोर्ट्स क्लब, कलकत्त्याकडून खेळले. भारताचे प्रथम कृषिमंत्री, शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी भीमरावांच्या फुटबॉलमधील कर्तृत्व आणि एकूणच व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहून त्यांना ‘वाघ माणूस आहे’, असे म्हटले होते..कापडाच्या चिंध्यांचा चेंडूकापडाच्या चिंध्यांचा चेंडू बनवून शेतातील मातीच्या ढेकळांमध्ये अनवाणी पायांनी फुटबॉलची सुरवात त्यांनी केली. १९३० ते १९४० या काळात विदर्भात फुटबॉलकरिता प्रसिद्ध असलेल्या तिवसा, वलगाव, अकोला आणि गोंदिया यासारख्या केंद्रांवर फुटबॉल स्पर्धा गाजविणाऱ्या या अद्भुत खेळाडूने त्यानंतर सतत पंधरा वर्षे मुंबईच्या क्लब फुटबॉलवर आपल्या प्रतिभेचा ठसा उमटवला..वडील भारताकडून खेळू शकले नाहीत, पण पोरगा आता FIFA World Cup खेळणार! कोण आहे तो जाणून घ्या.महान खेळाडू होते चाहतेभीमराव देशमुख यांनी भारतातर्फे एक श्रीलंका दौरा आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील आठ देशांचा एक अजेय दौरा, असे दोन परदेश दौरे केले. भीमरावांच्या अनेक चाहत्यांमध्ये इंग्लंडचे तत्कालीन फुटबॉल तसेच क्रिकेटचे महान खेळाडू डेनिस कॉम्पटन यांचादेखील समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.