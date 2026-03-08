हिप हिप हुर्रे...! टीम इंडियाला वर्ल्ड कप फायनलसाठी अमृता फडणवीस यांच्या शुभेच्छा; नेमकं काय म्हणाल्या? पाहा VIDEO

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी-२० वर्ल्डकपचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याची उत्सूकता सर्वांना लागली आहे. प्रत्येक जण भारतीय संघाच्या विजयासाठी प्रार्थना करतो आहे, तसेच भारतीय खेळाडूंना शुभेच्छा देतो आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही या सामन्यासाठी भारतीय संघाला शुभेच्छा दिल्या आहेत..नागपूरमध्ये पीटीआयशी बोलताना अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. प्रत्येक जण या सामन्यासाठी उत्सूक आहे. सगळेच आज टीव्ही समोर बसून असतील आणि भारतीय संघाला चिअर्स करतील, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच आमच्या प्रार्थना भारतीय संघाबरोबर आहे. मी प्रत्येक खेळाडूंना शुभेच्छा देते. भारतीय संघाने हा वर्ल्डकप जिंकावा अशी आमची इच्छा आहे, असंही त्यांनी म्हटलं..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी सेमीफायनल पाहण्यासाठी वानखेडेवर आला, त्याला कुणी नाही पाहिले... गुपचूप गाडीत बसून निघून गेला Video.दरम्यान अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला आहे. या सामन्यासाठी अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कोणताही बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव हे आजच्या सामन्यात विजयी संघच कायम राखण्याच्या तयारीत आहेत. या महत्त्वाच्या सामन्यात कोणताही प्रयोग संघ व्यवस्थापन करू इच्छित नाही. पण काल भारतीय संघाच्या सराव सत्रात रिंकू सिंग व मोहम्मद सिराज हे जास्त वेळ फलंदाजी करताना दिसले होते, त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलं..T20 WC, IND vs WI: 'चांगल्या लोकांसोबत नेहमीच...', संजू सॅमसनच्या मॅच विनिंग कामगिरीनंतर सूर्यकुमार भावूक; Video.या सामन्यापूर्वी बोलताना, ''सध्या काळजी करण्यासारखे काही नाही. एकदा जिंकलो की आम्ही त्याबद्दल विचार करत नाही. सामूहिक प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत आणि आम्हाला त्याची काळजी नाही. चढ-उतार हा या खेळाचा भाग आहेत आणि अंतिम ११ मधील प्रत्येकाचा दिवस प्रत्येक वेळी चांगला जाऊ शकत नाही. इतर खेळाडू त्यासाठी तयार आहेत'', अशी प्रतिक्रिया कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.