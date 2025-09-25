क्रीडा

Rising Boxing: सुविधांच्या कमतरतेवर मात करत घेतली गरुडझेप; भिलगावचा युवा मुष्टियोद्धा अनंत देशमुख तरुणांसाठी आदर्श

Anant Deshmukh:ऑलिम्पिक खेळ असलेल्या मुष्टियुद्धासाठी उपराजधानीत पाहिजे तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या खेळाबद्दल तरुणाईमध्ये फारशी क्रेझ नाही. त्याउपरही काही खेळाडू जिद्दीने प्रगती करीत आहेत.
नरेंद्र चोरे : सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : ऑलिम्पिक खेळ असलेल्या मुष्टियुद्धासाठी उपराजधानीत पाहिजे तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या खेळाबद्दल तरुणाईमध्ये फारशी क्रेझ नाही. त्याउपरही काही खेळाडू जिद्दीने प्रगती करीत आहेत. भिलगाव (कामठी) येथील युवा आंतरराष्ट्रीय मुष्टियोद्धा अनंत देशमुख असेच एक उत्तम उदाहरण आहे.

