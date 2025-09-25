Rising Boxing: सुविधांच्या कमतरतेवर मात करत घेतली गरुडझेप; भिलगावचा युवा मुष्टियोद्धा अनंत देशमुख तरुणांसाठी आदर्श

नागपूर : ऑलिम्पिक खेळ असलेल्या मुष्टियुद्धासाठी उपराजधानीत पाहिजे तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या खेळाबद्दल तरुणाईमध्ये फारशी क्रेझ नाही. त्याउपरही काही खेळाडू जिद्दीने प्रगती करीत आहेत. भिलगाव (कामठी) येथील युवा आंतरराष्ट्रीय मुष्टियोद्धा अनंत देशमुख असेच एक उत्तम उदाहरण आहे. .गावात राहणाऱ्या अनंतने कशाचीही पर्वा न करता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेऊन सुविधांच्या कमतरतेचा बहाणा करणाऱ्या युवा खेळाडूंसमोर एक नवा आदर्श ठेवला आहे. १६ वर्षीय अनंतची येत्या २१ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान बहरिन (संयुक्त अरब अमिरात) येथे होणाऱ्या युवा आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे..या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी सध्या तो पतियाळा येथील शिबिरात घाम गाळत आहे. जॉर्डनमधील करिअरच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदक जिंकता आले नसले तरी, यंदा देशाला पदक मिळवून देण्यासाठी पूर्ण तयारी आहे. फॉर्म आणि फिटनेस उत्तम राहिल्यास नक्कीच या स्पर्धेत पदक जिंकू शकतो, असा अनंतला विश्वास आहे..शहरातील अनेक ग्लॅमरस खेळ खेळले जात असताना मुष्टियुद्धाचीच निवड का केली? या प्रश्नाच्या उत्तरात अनंत म्हणाला, साधारण सात-आठ वर्षांचा असताना मी एकदा सिनियर बॉक्सरसोबत मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात फिरायला गेलो होतो. तेव्हा पहिल्यांदा मी हा खेळ जवळून पाहिला. खेळ मजेशीर वाटल्याने यात करिअर करण्याचा निर्णय घेत प्रशिक्षक गणेश पुरोहित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव सुरू केला. अनंत दररोज सायंकाळी भिलगाव ते मानकापूर हे १३ किमी पायपीट करत नियमित सराव करतो. तर सकाळच्या सत्रात घराच्या गच्चीवरच सराव करतो..ज्युनिअर नॅशनल चॅम्पियन राहिलेल्या अनंतला मेहनतीचे लगेचच फळ मिळाले. २०१९ मध्ये अकोला येथे झालेल्या राज्य ज्युनिअर स्पर्धेत ब्रॉंझपदक जिंकल्यावर त्याचा आत्मविश्वास वाढला. त्यानंतर त्याने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. आतापर्यंतच्या करिअरमध्ये विविध स्पर्धांत त्याने पदके जिंकली आहेत. यात ज्युनिअर नॅशनलमध्ये सुवर्णपदक, दोन राज्य स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके, पश्चिम विभाग स्पर्धेत सुवर्णपदक, आरईसी उत्तर विभाग स्पर्धेतील सुवर्णपदकासह जॉर्डनमधील आशियाई चॅम्पियनशिप व बेल्लारी येथील राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग आणि चीनमध्ये टूर ट्रेनिंग कॅम्प ही त्याची आतापर्यंतची उपलब्धी आहे. ५ फूट ९ इंच उंचीच्या अनंतला २०३२ मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदक जिंकण्याची इच्छा आहे. त्या दिशेने त्याची सध्या वाटचाल सुरू आहे..Premium| Haripal Kaushik: युद्ध आणि खेळ दोन्हीकडे भारताची मान उंचावणारा सैनिक.आई-वडिलांनी दिले प्रोत्साहनअनंतचे वडील गौरीशंकर देशमुख हे रेल्वेत ग्रेड १ टेक्निशियन आहे. त्याला पैशाची अडचण कधीच गेली नाही. अनंतचे खेळावरील प्रेम बघून वडील व आई अमिताने सदैव प्रोत्साहनच दिले. त्यामुळे ट्रेनिंग, डायट व प्रवास खर्च ते सहज करू शकले. तथापि खेळ महागडा असल्याने बऱ्याच वेळा अडचणी आल्याचे त्याने सांगितले. अनंतने शहरातील एकूणच क्रीडा सुविधांवर समाधान व्यक्त केले. मात्र हरियाणा व अन्य राज्यांच्या तुलनेत त्या कमी आहेत. याच कारणांमुळे मुष्टियुद्धात नागपूरकर खेळाडूंचे प्रमाण नगण्य असल्याचे तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.