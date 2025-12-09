Global Chess League: डच ग्रँडमास्टर अनिश गिरी भारतात पुनरागमन करणार, अल्पाईन SG पाइपर्स संघात समावेश

मुंबईच्या प्रतिष्ठित रॉयल ओपेरा हाऊसमध्ये 13 ते 24 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या ग्लोबल चेस लीगच्या भारतातील पहिल्या पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर, अल्पाईन SG पाइपर्स संघ या हंगामात अनुभवी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि उगवत्या प्रतिभेच्या प्रभावी मिश्रणासह रंगणार आहे. या मोसमातील त्यांच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये 31 वर्षीय डच ग्रँडमास्टर अनिश गिरीचा समावेश आहे. त्याला आपल्या वारशाच्या देशात खेळण्याचा संधी मिळत असल्याचा आनंद आहे..Chess: दोहातील वर्ल्ड रॅपिड आणि ब्लिट्स स्पर्धेसाठी ड्रेस कोडमध्ये शिथिलता; खेळाडूंना जीन्स परिधान करण्यास बुद्धिबळ महासंघाची परवानगी.भारतामध्ये पुन्हा एकदा परतण्याबद्दल, आणि यावेळी अल्पाईन SG पाइपर्सचा भाग म्हणून, अनिश म्हणाला, “अलीकडे मी भारतात अनेकदा येत आहे, कारण देशातील अनेक शहरांमध्ये प्रतिष्ठित बुद्धिबळ स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. माझे येथे नेहमीच मनापासून स्वागत होते आणि इतक्या उत्साही प्रेक्षकांसमोर खेळणे हा खरोखरच विशेष अनुभव असतो.”.क्लासिकल स्वरूपातील जागतिक क्रमवारीत सध्या क्रमांक 8 वर असलेला अनिशने ग्लोबल चेस लीगच्या जलद गतीच्या स्वरूपातील आव्हानांशी पूर्वीही उत्तमरीत्या जुळवून घेतले आहे. लीगच्या फॉरमॅटबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “रॅपिड चेसमध्ये ओपनिंग तयारीचे महत्त्व क्लासिकल बुद्धिबळापेक्षा कमी असते. तुम्ही मोठ्या ओपनिंग चुका टाळल्या, तर खेळ प्रामुख्याने वेळेचे योग्य व्यवस्थापन आणि टाइम-स्क्रॅम्बल्समध्ये उत्कृष्ट खेळण्यावर अवलंबून असतो, आणि हाच घटक खेळात रोमांच आणतो.”.अनिश गिरीसह अल्पाईन SG पाइपर्सची टीम जागतिक पातळीवरील आणखी अनेक दिग्गजांनी परिपूर्ण आहे जागतिक क्रमवारीत तिसरे स्थान मिळवलेल्या फॅबियानो कारुआना आणि महान होऊ यिफान, तसेच भारताचे अग्रगण्य खेळाडू R. प्रज्ञानानंद आणि लिऑन ल्यूक मेंडोंका यांचाही यात समावेश आहे. .Chess Tournament:'आठ वर्षांच्या अन्वी हिंगेची राैप्यपदकाला गवसणी'; मलेशियात पार पडली कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा, नेत्रदीपक कामगिरी...संघाच्या तयारीबद्दल आणि सामूहिक बलस्थानांबद्दल बोलताना अनिश म्हणाला, “आमची टीम अत्यंत बलवान आणि संतुलित आहे. इतक्या यशस्वी आणि प्रेरित खेळाडूंसोबत खेळणे हा एक उत्कृष्ट शिकण्याचा आणि प्रगतीचा अनुभव आहे. मी माझ्या सर्वोत्तम क्षमतेने योगदान देण्यासाठी उत्सुक आहे आणि अल्पाईन SG पाइपर्ससाठी विजेतेपद मिळवण्यासाठी संपूर्ण संघासोबत काम करण्यास तत्पर आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.