Chess: दोहातील वर्ल्ड रॅपिड आणि ब्लिट्स स्पर्धेसाठी ड्रेस कोडमध्ये शिथिलता; खेळाडूंना जीन्स परिधान करण्यास बुद्धिबळ महासंघाची परवानगी

नवी दिल्ली : पुढील महिन्यात दोहा येथे होणाऱ्या वर्ल्ड रॅपिड अँड ब्लिट्झ अजिंक्यपद बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघाने (फिडे) पोषाखाबाबत शिथिलता दाखवली आणि नवा ड्रेस कोड जाहीर केला. गेल्या वर्षी याच स्पर्धेत मॅग्नस कार्लसनच्या 'जीन्सगेट' वादानंतर या वेळी पुरुष आणि महिलांना आक्षेपार्ह नसलेल्या जीन्स परिधान करण्यास परवानगी दिली आहे..ही बुद्धिबळ स्पर्धा २५ ते ३० डिसेंबरदरम्यान दोहा येथे होत आहे. त्यामध्ये आता पुरुष आणि महिला खेळाडू निळ्या, काळ्या किंवा करड्या रंगातील पारंपरिक जीन्स किंवा गडद रंगाचे कॅज्युअल ट्राउझर्स परिधान करू शकतील..सुवर्णरोखे आणि ब्रॅडमन....पुरुषांसाठी सूट, एकसंध रंगाचे शर्ट, बूट, लोफर्स आणि एका रंगाचे स्नीकर्स यांना परवानगी देण्यात आली आहे. महिलांसाठी स्कर्ट, पॅन्टसूट, ड्रेस, जीन्स किंवा डार्क ट्राउझर्स तसेच तत्सम फुटवेअर वापरण्याची मुभा आहे..वस्त्रे स्वच्छ, नीटनेटकी आणि न फाटलेली असावीत; कोणतेही आक्षेपार्ह घोषवाक्य किंवा प्रतिबंधित लोगो असलेले कपडे मान्य होणार नाहीत. टी-शर्ट, शॉर्ट्स, बेसबॉल कॅप आणि समुद्र किनाऱ्यावर परिधान करणाऱ्या कपड्यांवरील बंदी कायम आहे. १०१ वर्षे जुन्या या फिडेने यावर्षी सप्टेंबरमध्येच ड्रेस कोड शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यामागे गेल्या वर्षीचीच वादग्रस्त घटना कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जाते..फिडेने दोहा स्पर्धेसाठी ड्रेस कोडचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाईचीही माहिती दिली आहे. अव्यवस्थित किंवा सुरकुत्या असलेले कपडे परिधान केल्यास दंड होऊ शकतो, तर वारंवार किंवा गंभीर उल्लंघन झाल्यास खेळाडूंना पुढील फेऱ्यांमधून वगळले जाऊ शकते..फिडने या ड्रेस कोडची घोषणा करण्याच्या आदल्या दिवशी दिग्गज खेळाडू मॅग्नस कार्लसनने गेल्या वर्षीच्या वादाची आठवण करून दिली. 'या वेळेपेक्षा अजून टाईट जीन्समध्ये बसण्यासाठी जिममध्ये मेहनत करावी लागेल,' अशी विनोदी पोस्ट टाकत त्याने दोहामधील सहभाग निश्चित केला..अंकित बावणेचे आक्रमक दीड शतक ; महाराष्ट्राला मणिपूरविरुद्ध विजयाची संधी.गेल्या वर्षी कार्लसनने ड्रेस कोडचे उल्लंघन केले होते तो रॅपिड राउंडसाठी जीन्स परिधान करून उपस्थित राहिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्याला २०० डॉलर दंड ठोठावण्यात आला आणि प्रशासकांनी इशारा दिला, तरीही त्याने त्वरित कपडे बदलण्यास नकार दिल्याने त्याला त्या दिवसाच्या सामन्यांतून वगळण्यात आले होते. यानंतर त्याने उर्वरित रॅपिड स्पर्धेतून माघार घेतली आणि फिडेच्या व्यवस्थापनावर टीका केली. ब्लिट्झ विभागात मात्र तो परतला आणि इयान नेपोम्नियाचीसोबत संयुक्त विजेता ठरला. नंतर त्याने आपली जीन्स सुमारे ३१.५ लाख रुपयांना लिलावात विकली आणि ती रक्कम चॅरिटीला दिली..