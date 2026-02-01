मुंबई ओपन टेनिस: अंकिता रैनाची विजयी सलामी; आकांक्षा नित्तुरेवर मिळवला दणदणीत विजय

महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटनेच्या वतीने आयोजित मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए १ लाख २५ हजार डॉलर महिला टेनिस स्पर्धेत पात्रता फेरीच्या पहिल्या चरणात भारताच्या अंकिता रैनाने आकांक्षा नित्तुरेचा पराभव करून वर्चस्व गाजवले. तर, क्रिस्टिना सिडोरोव्हा, कुलिकोव्हा एनास्तेसिया, झुजाना पावलीकोव्स्का, मात्सुदा मिसाकी, निकोल फोस्सा हुएर्गो, पेंगतारण प्लिपुच, यास्मि कब्बाज यांनी विजयी सलामी दिली..Australian Open Tennis: ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत रायबाकिनाने बाजी पलटवली; अंतिम सेटमध्ये ०-३ पिछाडीवरून विजेतेपद.मुंबई येथील एमएसएलटीएच्या टेनिस कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत पहिल्या पात्रता फेरीत रशियाच्या क्रिस्टिना सिडोरोव्हा हिने २६ वर्षीय झील देसाईचा ६-२, ६-० असा सहज पराभव केला. सामन्यात १९ वर्षीय क्रिस्टिना हिने सुरुवातीपासूनचा आक्रमक खेळ करत झीलला सूर गवसण्याची फारशी संधी दिली नाही..फिनलंडच्या कुलिकोव्हा एनास्तेसियाने नाओको इटोचा ६-०, ६-० असा एकतर्फी पराभव केला. १५ वर्षीय युवा खेळाडू पार्थसारथी मुंढेला झुजाना पावलीकोव्स्का कडून ७-६, २-६, ३-६ असा पराभव पत्करावा लागला. पहिल्या सेटमध्ये मुंढेने झुजानाला कडवी झुंज दिली. पण त्यानंतर झुजानाने पुढील दोन्ही सेट जिंकून विजय मिळवला..पाचव्या मानांकित मात्सुदा मिसाकी हिने भारताच्या सौम्या विजचे आव्हान ६-०, ६-१ असे मोडीत काढले. २७ वर्षीय मात्सुदाने बेसलाईन वरून सुरेख खेळ करत सौम्या विरुद्ध विजय मिळवला..ITF Tennis Competition : दुहेरीत वैष्णवी व अंकिताला जेतेपद.अर्जेंटिनाच्या निकोल फोस्सा हुएर्गो हिने हिरोको कुवाटाचा ६-२, ६-१ असा सरळ सेट मध्ये पराभव केला. तर, पेंगतारण प्लिपुच हिने चौथ्या मानांकित यारोस्लावा बार्टाशेवीक हिचा ६-२, ६-३ असा पराभव करत अंतिम पात्रता फेरी गाठली. दुसऱ्या मानांकित यास्मि कब्बाज ने महाराष्ट्राच्या सोनल पाटीलचा ६-०, ६-२ असा पराभव केला.भारताची अनुभवी खेळाडू अंकिता रैना हिने आकांक्षा नित्तुरेचा ६-२, ६-१ असा पराभव करून आगेकूच केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.