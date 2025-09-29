क्रीडा

ISSF 2025: भारताच्या अनुष्काची सुवर्णपदकावर मोहर; ज्युनियर ‍विश्‍वकरंडक नेमबाजी, पुरुषांच्या विभागात ॲड्रियनला रौप्यपदक

Anushka Thokur: अनुष्का ठोकूर हिने ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावले तर ॲड्रियन कर्माकर याने रौप्यपदक जिंकले.या दोन्ही खेळाडूंमुळे भारताची एकूण पदकसंख्या १३ वर पोहोचली आहे.
ISSF 2025

ISSF 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : अनुष्का ठोकूर हिने शूटिंग रेंजवर अचूक निशाणा साधत ज्युनियर विश्‍वकरंडक नेमबाजी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावले. पुरुष विभागात ॲड्रियन कर्माकर याने रौप्यपदकाची कमाई केली.

World Cup
sports
women
Shooting sports medals

