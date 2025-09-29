नवी दिल्ली : अनुष्का ठोकूर हिने शूटिंग रेंजवर अचूक निशाणा साधत ज्युनियर विश्वकरंडक नेमबाजी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावले. पुरुष विभागात ॲड्रियन कर्माकर याने रौप्यपदकाची कमाई केली. .अनुष्का हिने महिलांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन या प्रकारात सुवर्ण लक्ष्यभेद साकारला. ॲड्रियन याने पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशनमध्ये रौप्यपदक विजेती कामगिरी केली. भारतीय नेमबाजांनी आयएसएसएफ ज्युनियर विश्वकरंडक नेमबाजांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली..अनुष्का ठोकूर व ॲड्रियन कर्माकर या दोन खेळाडूंनी मिळवलेल्या पदकांमुळे भारताची एकूण पदकसंख्या १३ झाली आहे. यामध्ये चार सुवर्ण, सहा रौप्य आणि तीन ब्राँझपदकांचा समावेश आहे. १८ वर्षीय अनुष्का हिने कझाकस्तान येथे झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्ण जिंकले होते. आता तिने आपल्याच देशात सुरू असलेल्या या स्पर्धेत शानदार कामगिरी केली. या आठवड्यातील तिचे हे दुसरे सुवर्णपदक होय. याआधी तिने ५० मीटर रायफल प्रोन प्रकारात पदक जिंकले होते..अनुष्का ठोकूर हिने पात्रता फेरीमध्ये ५८५ गुण संपादन केले. तसेच अंतिम फेरीत तिने ४६१.० गुणांची कमाई केली आहे. अनास्तासिया सोरोकिना हिने ४५४.९ गुणांसह रौप्यपदक पटकावले. मारिया क्रुग्लोवा हिने ४४४.० गुणांसह ब्राँझपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली..१२ पैकी पाच खेळाडू भारताचेपुरुष गटातील थ्री पोझिशन प्रकारात १२ खेळाडूंचा सहभाग होता. त्यामध्येही पाच भारतीय नेमबाजांचा समावेश होता. यामध्ये भारताच्या ॲड्रियन कर्माकर याने ४५४.८ गुणांसह रौप्यपदकाची कमाई केली. त्याने पात्रता फेरीमध्ये ५८७ गुण कमावले होते. दिमित्री पिमेनोव याने ४५९.९ गुणांसह सुवर्णपदक पटकाविले, तसेच कॅमिल नुरियाख्मेतोव याने ४४१ गुणांसह ब्राँझपदक पटकाविले..Asian Shooting Championship: विक्रमासह अंकुर मित्तलला सुवर्ण; आशियाई नेमबाजी स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व कायम.सूरज शर्मा आघाडीवर२५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल प्रकारात फक्त आठ स्पर्धक होते. यामध्ये पाच भारतीय नेमबाजांचा समावेश होता. या प्रकारात भारताच्या सूरज शर्मा आणि ॲलेक्झांडर कोवालेव या दोघांनी २८७ गुणांसह संयुक्त आघाडी घेतली. भारताचे समीर गुलिया, अभिनव चौधरी, मुकेश नेलावली आणि जतीन हे अनुक्रमे तिसऱ्या ते सहाव्या स्थानावर आहेत. दुसऱ्या टप्प्यानंतर प्रत्येक देशातून फक्त तीन स्पर्धक अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.