U9 Chess World No1: अवघ्या ८ व्या वर्षी जगाला नमवलं! आंबेगावची लेक बुद्धीबळात जगात नंबर १; मोडला सर्वात लहान वयाचा 'हा' मोठा रेकॉर्ड

Anvi Hinge FIDE Ranking: आंबेगावची आठ वर्षांची अन्वी हिंगे हिने फिडे नऊ वर्षांखालील बुद्धिबळात जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवत इतिहास रचला आहे. सर्वात लहान वयाची महिला कॅंडिडेट मास्टर बनण्याचा मानही तिला मिळाला आहे.
सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : अवसरी बुद्रुक, ता. आंबेगाव येथील अन्वी दीपक हिंगे या अवघ्या आठ वर्षांच्या बुद्धिबळपटूने जागतिक स्तरावर इतिहास रचत फिडे नऊ वर्षांखालील मुलींच्या गटात जागतिक क्रमवारीत प्रथम क्रमांकाचे स्थान पटकावले आहे.अन्वी ही जगातील सर्वात लहान वयाची महिला कॅंडिडेट मास्टर (डब्ल्यूसीएम) ठरली असून नऊ वर्षांखालील वयोगटातील जगातील एकमेव डब्ल्यूसीएम बनली आहे.

