APL 2026: Asian Games मध्ये पदकांची लूट करणारे भारतीय तिरंदाज पुन्हा सज्ज! कधी अन् कुठे पाहाता येणार भारतीय तिरंदाज

Archery Premier League (APL) 2026 Marathi Updates: आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील उल्लेखनीय कामगिरीनंतर भारतीय तिरंदाज पुन्हा एकदा जागतिक मंचावर आपला दबदबा दाखवण्यास सज्ज झाले आहेत. पण, यावेळी ते एकमेकांसोबत नव्हे, तर एकमेकांसमोर उभे राहणार आहेत. आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पाच सुवर्णपदकांसह नऊ पदके जिंकल्यानंतर, भारतीय तिरंदाज ८ ऑक्टोबर रोजी हैदराबादमध्ये सुरू होणाऱ्या आर्चरी प्रीमियर लीगच्या (APL) दुसऱ्या हंगामात खेळताना दिसणार आहेत. १७ वर्षीय कुमकुम अनिल मोहोड रिकर्व्ह तिरंदाजीमध्ये वैयक्तिक आशियाई क्रीडा सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय ठरली, तर ज्योती सुरेखा वेन्नमने भारताला महिला सांघिक सुवर्णपदक राखण्यास मदत केली आणि साहिल राजेश जाधवने दोन सुवर्णपदके जिंकली. हैदराबादमध्ये, हाच फॉर्म वेगवेगळ्या फ्रँचायझी संघांमध्ये कायम ठेवतील, अशी अपेक्षा असून जगातील काही आघाडीच्या तिरंदाजांसोबत व त्यांच्याविरुद्ध स्पर्धा करतील..Asian Games: शेवटच्या दिवशी ५ GOLD! कुमकुम, अमन, प्रणवीपाठोपाठ हॉकी-क्रिकेट संघांची सुवर्ण कामगिरी; भारताच्या खात्यात ८५ मेडल्स.नेकलेस रोडवरील पीपल्स प्लाझा येथे १८ ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या एपीएल सीझन २ मध्ये, रिकर्व्ह आणि कंपाऊंड प्रकारांमध्ये सहा फ्रँचायझींमधील ४८ तिरंदाज सहभागी होतील, ज्यात पुरुष आणि महिलांची समान विभागणी केली आहे. लीगमधील १५-सेकंदांचे शॉट क्लॉक एक नवीन आव्हान उभे करेल, ज्यामुळे तिरंदाजांना जलद निर्णय घ्यावे लागतात आणि दबावाखाली कामगिरी करावी लागते.कुमकुम आणि साहिल चेरो आर्चर्स संघासाठी एकत्र येतील, तर डॅनिश स्टार मॅथियास फुलरटन आणि दोन वेळचे ऑलिम्पियन अतानु दास आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय अनुभव घेऊन संघात सामील होतील. आशियाई खेळांमधील त्यांच्या यशामुळे फ्रँचायझीला विजेतेपदासाठी आव्हान देताना दोन फॉर्मात असलेले भारतीय दावेदार मिळाले आहेत..चोला चीफ्स संघात आशियाई खेळांमधील दुहेरी सुवर्णपदक विजेती चिकिता तनिपार्थी आणि ब्राझीलचा मार्कस डी'अल्मेडा यांची जोडी असेल. चार वेळची ऑलिम्पियन दीपिका कुमारी आणि विश्व चॅम्पियनशिपमधील रौप्यपदक विजेता रजत चौहान यांच्यामुळे उदयोन्मुख प्रतिभा आणि प्रस्थापित खेळाडूंचा मिलाफ असलेला हा संघ आणखी मजबूत होईल.गतविजेते राजपुताना रॉयल्स संघ टोकियो ऑलिम्पिक चॅम्पियन मेटे गाझोझ आणि ब्रिटिश कंपाऊंड स्टार एला गिब्सन यांच्यासह आपले विजेतेपद कायम राखण्याचा प्रयत्न करेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती अंकिता भकत, माजी विश्वविजेता ओजस प्रवीण देवतळे आणि कुशल दलाल यांच्यामुळे त्यांच्या विजेतेपदाच्या बचावाला अधिक बळकटी मिळेल..मायटी मराठा संघात आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेता धीरज बोम्मादेवरा, डच कंपाऊंड स्टार माईक श्लोसर आणि मेक्सिकन ऑलिम्पिक पदक विजेती अलेजांद्रा व्हॅलेन्सिया यांचा समावेश असेल. परनीत कौर, मृणाल चौहान आणि मधुरा धामणगावकर फ्रँचायझीच्या भारतीय दलाला बळकट करतात.अनेक आशियाई क्रीडा सुवर्णपदके जिंकणारी ज्योती सुरेखा वेन्नम, निको वीनर, एलिया कॅनालेस आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेता नीरज चौहान यांच्यासोबत काकतीय नाइट्स संघाचे नेतृत्व करेल. विश्वचषक स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती रिधीचाही संघात समावेश आहे..Asian Games, Archery: साताऱ्याच्या साहिलने चिकितासह जिंकलं गोल्ड मेडल! तिरंदाजीत भारताला दोन तासात दुसरं सुवर्णपदक.पृथ्वीराज योद्धाज संघ अँड्रिया बेसेरा आणि माजी आशियाई क्रीडा सुवर्णपदक विजेता अभिषेक वर्मा यांच्यावर अवलंबून असेल, तर मटियास ग्रांडे, गाथा आनंदराव खडके आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला रिकर्व्ह सांघिक सुवर्णपदक विजेती कीर्ती शर्मा त्यांच्या आव्हानात भर घालतील.कुठे पाहाता येईल?APL Season 2 स्पर्धा ८ ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान सोनी लिव्ह (Sony Liv) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर, तर वर्ल्ड आर्चरी टीव्ही (World Archery TV) आणि भारतीय तिरंदाजी संघटनेच्या यूट्यूब चॅनलवर थेट पाहू शकतात.स्पर्धेतील सहा संघ : १. चेरो आर्चर्स ऑफ झारखंड, २. चोला चीफ्स ऑफ तामिळनाडू, ३. काकतीय नाइट्स ऑफ तेलंगणा, ४. माईटी मराठा ऑफ महाराष्ट्र, ५. पृथ्वीराज योद्धाज ऑफ दिल्ली, ६. राजपुताना रॉयल्स ऑफ राजस्थान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.