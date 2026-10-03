Asian Games: शेवटच्या दिवशी ५ GOLD! कुमकुम, अमन, प्रणवीपाठोपाठ हॉकी-क्रिकेट संघांची सुवर्ण कामगिरी; भारताच्या खात्यात ८५ मेडल्स

जपानमध्ये आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंसाठी शनिवार (३ ऑक्टोबर) शेवटचा दिवस होता. पण शेवटचा दिवसही भारतीय खेळाडूंनी गाजवत ५ सुवर्णपदके जिंकली. याशिवाय एकूण १० पदके भारतीय खेळाडूंनी शनिवारी जिंकली. भारतासाठी शनिवारी तिरंदाजीत कुमकुम मोहोडने, कुस्तीमध्ये अमन सेहरावतने आणि गोल्फमध्ये प्रणवी उर्सने सुवर्णपदक जिंकले, तर भारताच्या पुरुष क्रिकेट संघाने आणि पुरुष हॉकी संघानेही सुवर्णपदक जिंकले. यामुळे आता भारताच्या खात्यात १४ दिवसात ८५ पदके आली असून यात २१ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३७ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारत चौथ्या क्रमांकावर राहिला. भारताच्या पुढे चीन (३४१ पदके), जपान (२६९ पदके) आणि कोरिया (१५० पदके) आहेत. .Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.अमरावतीच्या कुमकुमला ऐतिहासिक सुवर्णमहाराष्ट्रातील अमरावतीच्या कुमकुम मोहोडने शनिवारी भारताला पहिले सुवर्णपदक मिळवून दिले. तिने महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाच्या ओ येजिनला ६-५ अशा फरकाने शूट-ऑफमध्ये पराभूत केले. त्यामुळे ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात पदक जिंकणारी पहिलीच भारतीय खेळाडू ठरली आहे. तिचे हे सुवर्णपदक ऐतिहासिक ठरले.तिरंदाजीमध्ये शनिवारी भारताला आणखी एक पदक नीरज चौहानने मिळवून दिले. त्याने पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात कांस्य पदक जिंकले. त्याने कांस्यपदकासाठी झालेल्या सामन्यात भारताच्याच धीर बोम्मादेवराला ६-४ अशा फरकाने पराभूत केले आणि कांस्य पदक जिंकले. त्यामुळे १६ वर्षांनंतर पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात भारताला पदक मिळाले..अमन सेहरावतने जिंकले सुवर्हपुरुषांच्या ५७ किलो वजनी गटात भारताच्या अमन सेहरावतने सुवर्ण कामगिरी केली. त्याने उत्तर कोरियाच्या वर्ल्ड चॅम्पियन हान चोंग सॉन्गला अंतिम सामन्यात ११-७ अशा फरकाने पराभूत केले आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. अमनचे हे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील दुसरे पदक ठरले. त्याने २०२३ ला झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही याच प्रकारात कांस्य पदक जिंकले होते.कुस्तीध्ये महिलांच्या ५३ किलो वजनी गटात अंतिम पांघलने रौप्य पदक मिळवले. तिला अंतिम सामन्यात जपानच्या मो कियोकाकडून पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे सुवर्णपदक गमवावे लागले.कुस्तीमध्येच दीपक पुनियाने पुरुषांच्या ९७ किलो फ्रीस्टाइल गटात मंगोलियाच्या गंखुयाग गंबातर याला पराभूत करत कांस्य पदकाची कमाई केली..गोल्फमध्ये प्रणवीचे दोन ऐतिहासिक पदके२३ वर्षांच्या प्रणवी उर्सनेही शनिवारी इतिहास घडवला. ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला गोल्फर ठरली आहे. याशिवाय तिने सांघिक महिला गोल्फ प्रकारातही रौप्य पदक जिंकले. सांघिक प्रकारात तिच्यासह आदिती आशोक आणि दीक्षा डागर यांचाही समावेश होता.वैयक्तिक अंतिम फेरीत तिने इव्हन-पार ७० अशी कामगिरी नोंदवली. चार दिवसांच्या खेळानंतर तिचा एकूण स्कोअर १५-अंडर २६५ राहिला. तिने केवळ एका स्ट्रोकच्या आघाडीसह सुवर्णपदक पटकावले. .याशिवाय आदिती आशोक आणि दीक्षा डागर यांच्यासह भारताला सांघिक रौप्यपदक मिळवून देण्यातही तिची कामगिरी महत्त्वाची ठरली. सांघिक पदके ठरवण्यासाठी दोन सर्वोत्तम गुणांचा विचार केला जातो आणि भारताने १४-अंडर ५४६ गुणांसह स्पर्धेचा शेवट केला, जो सुवर्णपदक विजेत्या चीनच्या (२२-अंडर ५३८) मागे होता..Asian Games 2026: हॉकीत भारतच आशियाचा राजा! महिलांनंतर पुरुष संघानेही जिंकलं गोल्ड मेडल; ऑलिम्पिक तिकीटही पक्के.पाकिस्तानला पराभूत क्रिकेटमध्ये भारताने जिंकले सुवर्णपुरुषांच्या क्रिकेट प्रकारात भारतीय संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळताना अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला १९ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा भारताने सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला २१२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला २० षटकात ६ बाद १९२ धावा करता आल्या. त्यामुळे पाकिस्तानला पराभवासह रौप्यपदक मिळाले..हॉकीमध्येही सुवर्णपदकहॉकीमध्येही शनिवारी भारतीय पुरुष संघाने सुवर्णपदक जिंकत दिवसाचा शेवट गोड केला. अंतिम सामन्यात मलेशियाला ५-१ अशा फरकाने पराभूत करत भारताने सलग दुसऱ्यांदा, तर एकूण पाचव्यांदा सुवर्णपदक पटकावले. .विशेष म्हणजे शुक्रवारी भारतीय महिला हॉकी संघानेही सुवर्ण पदक मिळवले. त्यामुळे एकाच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या महिला आणि पुरुष हॉकी संघांनी सुवर्णपदक पटकावण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. याशिवाय भारतीय पुरुष संघाने पहिल्यांदाच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्यात यश मिळवले आहे. यासह भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघांनी २०२८ ऑलिम्पिकची पात्रता मिळवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.