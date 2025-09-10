Archery World Championship 2025 : भारतीय महिला तिरंदाजांचा ब्राँझपदकासाठी लढा; दक्षिण कोरियाशी लढत

भारतीय महिला तिरंदाजांना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील रिकर्व्ह सांघिक प्रकारात ब्राँझपदकासाठी लढा द्यावा लागणार आहे. भारतीय महिला संघामध्ये दीपिकाकुमारी, गाथा खडके व अंकिता भकत या खेळाडूंचा समावेश होता. भारतीय महिला तिरंदाजांना ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीत अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियाशी लढावे लागणार आहे. भारतीय महिला तिरंदाजांना या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये तिसरे मानांकन देण्यात आले होते. .भारतीय महिला तिरंदाजांना पहिल्या फेरीत पुढे चाल देण्यात आली. त्यानंतर भारतीय महिला तिरंदाजांनी स्लोवेनियाला ५-१ असे पराभूत केले. तुर्कीवर ६-२ असा शानदार विजय मिळवण्यात भारतीय महिला संघाला यश लाभले. उपांत्य फेरीच्या लढतीत जपानकडून ६-२ अशी हार पत्करावी लागल्यामुळे भारतीय महिला तिरंदाजांना ब्राँझपदकासाठी प्लेऑफमध्ये लढावे लागणार आहे..भारतीय महिला तिरंदाजांसमोर ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीत दक्षिण कोरियन संघाचे आव्हान असणार आहे. दीपिकाकुमारी हिने पात्रता फेरीमध्ये ६७७ गुणांची कमाई केली. गाथा खडके हिने ६६६ गुणांची कमाई केली. तसेच अंकिता भकत हिने ६५६ गुण कमवले. सांघिक प्रकारात भारतीय महिला संघाने तिसरे स्थान मिळवून थेट दुसऱ्या फेरीत स्थान मिळवले..पुरुषांच्या रिकर्व्ह प्रकारात निराशाभारतीय पुरुषांना रिकर्व्ह प्रकारात निराशेला सामोरे जावे लागले. नीरज चौहान (६७० गुण), धीरज बोम्मादेवरा (६६९ गुण) व राहुल (६५७ गुण) यांना अपयशाचा सामना करावा लागला. डेन्मार्कने भारतीय संघाला शूटऑफमध्ये पराभूत केले. डेन्मार्कने ५-४ असा विजय संपादन केला. शूट ऑफमध्ये त्यांनी २८-२६ असे यश मिळवले..ज्योती, परनीत, प्रीतिकाला अपयशज्योती वेन्नम, परनीत कौर व प्रीतिका प्रदीप या महिला तिरंदाजांना कंपाउंड प्रकारात अपयशाला सामोरे जावे लागले. परनीत कौर हिला ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीत कोलंबियाच्या ॲलेक्झँड्रो उसकियानो हिच्याकडून १४५-१४४ अशी हार पत्करावी लागली. त्यामुळे परनीतला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. परनीत हिने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत भारताच्याच ज्योतीला पराभूत केले होते; पण उपांत्य फेरीच्या लढतीत परनीत हिचा सोफिया पेझ हिच्याकडून पराभव झाला. त्यामुळे परनीतला ब्राँझपदकासाठी लढावे लागेल. इस्तोनियाच्या लिसेल जातमा हिने प्रीतिका प्रदीप हिला उपउपांत्यपूर्व फेरीत १४८-१४५ असे नमवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.