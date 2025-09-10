क्रीडा

Archery World Championship 2025 : भारतीय महिला तिरंदाजांचा ब्राँझपदकासाठी लढा; दक्षिण कोरियाशी लढत

Indian Women Eye Bronze : भारतीय महिला तिरंदाजांना ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीत अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियाशी लढावे लागणार आहे. भारतीय महिला तिरंदाजांना या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये तिसरे मानांकन देण्यात आले होते.
भारतीय महिला तिरंदाजांना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील रिकर्व्ह सांघिक प्रकारात ब्राँझपदकासाठी लढा द्यावा लागणार आहे. भारतीय महिला संघामध्ये दीपिकाकुमारी, गाथा खडके व अंकिता भकत या खेळाडूंचा समावेश होता. भारतीय महिला तिरंदाजांना ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीत अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियाशी लढावे लागणार आहे. भारतीय महिला तिरंदाजांना या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये तिसरे मानांकन देण्यात आले होते.

