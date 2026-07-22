FIFA World Cup: अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंवर निलंबनाची मोठी कारवाई?; स्पेनच्या खेळाडूंवरील हल्ला महागात पडणार

न्यू जर्सी: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना संपल्यानंतर स्पेन खेळाडूंसह हाणामारी करणाऱ्या अर्जेंटिना संघातील खेळाडूंची या गैरकृत्याबद्दल फिफा चौकशी करणार आहे. मेटलाइफ स्टेडियमवर अंतिम सामना संपल्यानंतर हाणामारीचा झालेला प्रकार गालबोट लावणारा होता. सामना संपल्यानंतर झालेल्या या प्रकारामुळे सर्वच जण चकित झाले. फिफाने याची दखल घेतली असून, त्यांनी शिस्तपालन समिती स्थापन केली आहे. .या चौकशीत कोणी दोषी आढळला, तर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते तसेच अर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेलाही मोठ्या आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागू शकतो. सामना आपल्या हातून निसटत आहे याची जाणीव झाल्यानंतर काही अर्जेंटिना खेळाडूंकडून धसमुसळा खेळ होऊ लागला होता. जादा डावात एंझो फर्नांडिसला रेड कार्ड दाखवून बाहेरही काढण्यात आले होते..Video : दिल्ली पोलिसांकडून 'एक्सपायर्ड' अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ.राखीव खेळाडू म्हणून मैदानात आलेल्या लिनार्डो पारेदेस या खेळाडूकडून अधिक धसमुसळा खेळ होत होता. सामना संपल्यानंतर स्पेन खेळाडूंसह झालेल्या झटापटीत पारेदेस आघाडीवर होता. त्याच्यासह नाहुल मोलिना, थियागो अल्माडा आणि सहाय्यक प्रशिक्षक रॉब्रेटो अयाला यांचा समावेश असल्याचे व्हिडिओतून दिसून आले. ही झटापट अधिक वाढू नये म्हणून रेफ्री सालवको विनिसिस यांनी हस्तक्षेप केला. पारेदेस स्पेनचा खेळाडू एरिक गार्सियाचा गळा पकडून त्याला खाली पाडत असताना रेफ्रींनी पारेदेसला बाजूला केले..रेफ्रींनी लगेचच पारेदेसला रेड कार्ड दाखवले. इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर अर्जेंटिनाच्या दोन खेळाडूंनी फॉर्कलँड बेटाबद्दल केलेल्या फलकबाजीमुळे फिफाने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुवारेझचे उदाहरण २०१४ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत उरुग्वेचा स्ट्रायकर लुईल सुवारेझने सामन्यादरम्यान इटलीचा खेळाडू जिऑर्जिओ चिलिनी याच्या कानाचा जोरात चावा घेतला होता..त्यामुळे त्याला सर्व प्रकारच्या फुटबॉलमधून चार महिने निलंबित करण्यात आले होते. इंग्लिश प्रीमियर लीगमध्ये लिव्हरपूल संघात असणारा सुवारेझ पहिल्या नऊ सामन्यांना मुकला असता, परंतु याच वेळी तो ला लीगा स्पर्धेत बार्सिलोना संघात ट्रान्स्फर झाला होता. अखेर २५ ऑक्टोबर रोजी त्याने पुनरागमन केले होते. हा इतिहास पाहता अर्जेंटिनाच्या अल्माडा, अयालो, मोलिना आणि पारेदेस यांना मोठ्या निलंबनाचा सामना करावा लागू शकतो..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.काय घडले? रेफ्रींनी सामना संपल्याची शिट्टी वाजवताच अर्जेंटिनाचे प्रमुख खेळाडू स्तब्ध झाले होते. लिओनेल मेस्सीही हताश आणि दुःखी झाला होता. इतर काही खेळाडूही निराश होऊन मैदानावर उभे होते. त्याच वेळी विजेतेपद मिळवल्याचा जल्लोष स्पेनच्या खेळाडूंनी सुरू केला होता. कर्णधार रॉड्रीला जादा डावात राखीव केल्यामुळे तो डग आऊटमध्ये होता, मात्र सामना संपताच त्याने डगाऊटमधून मैदानावर धाव घेतली. त्याच वेळी अर्जेंटिनाचा खेळाडू मोलिना याने रॉड्रीला ठोसा मारला. याच वेळी दुसरा खेळाडू गार्सिया आणि पारेदेससुद्धा पुढे धावले आणि त्यांनी स्पेनचा आणखी एक खेळाडू गावी याच्याशी झटापट सुरू केली. त्यात तो खाली पडला. यादरम्यान, अर्जेंटिनाचे प्रशिक्षक लिओनेल स्कोलोनी आपल्या खेळाडूंना शांत रहाण्यास सांगत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.