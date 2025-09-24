क्रीडा

Argentina In India : विश्‍वविजेता अर्जेंटिनाचा संघ केरळमध्ये खेळणार, नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियाशी लढणार; क्रीडा विभागाकडून माहिती

Messi In India : विश्‍वविजेता अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ नोव्हेंबरमध्ये भारतात येणार असून, कोचीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऐतिहासिक सामना होण्याची शक्यता आहे.
Argentina In India

Argentina In India

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तिरुअनंतपुरम : विश्‍वविजेता अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ या वर्षी (२०२५) भारतात येणार असून केरळमध्ये हा संघ ऑस्ट्रेलियन संघाशी लढणार आहे. केरळ राज्यातील क्रीडा विभागातील सूत्रांकडून याबाबतची माहिती मंगळवारी (ता. २३) देण्यात आली.

Loading content, please wait...
Kerala
sports
australia
Argentina
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com