तिरुअनंतपुरम : विश्वविजेता अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ या वर्षी (२०२५) भारतात येणार असून केरळमध्ये हा संघ ऑस्ट्रेलियन संघाशी लढणार आहे. केरळ राज्यातील क्रीडा विभागातील सूत्रांकडून याबाबतची माहिती मंगळवारी (ता. २३) देण्यात आली..सूत्रांकडून पुढे सांगण्यात आले, की अर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ १२ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत केरळमध्ये येणार असल्याचे संकेत आहेत; मात्र सध्या तरी निश्चित तारीख ठरवण्यात आलेली नाही. तसेच अर्जेंटिनाचा संघ ऑस्ट्रेलियाशी दोन हात करणार आहे. केरळमधील कोची येथे ही लढत होण्याची शक्यता आहे. आणखी एका सूत्राकडून पुढे सांगण्यात आले, की अर्जेंटिना संघातील सपोर्ट स्टाफमधील सदस्य उद्या बुधवारी (ता. २४) कोची येथील स्टेडियमची पाहणी करायला येणार आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.क्रीडामंत्र्यांकडून हिरवा कंदीलअर्जेंटिनाचा फुटबॉल संघ केरळमध्ये मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्यास जाणार नाही, अशाप्रकारचे वृत्त ऑगस्ट महिन्यात समोर आले होते; मात्र केरळ राज्याचे क्रीडामंत्री व्ही. अब्दुरहिमान यांनी अर्जेंटिनाचा संघ केरळमध्ये येणार हे निश्चित आहे, असे स्पष्ट करीत शंकाकुशंकांना पूर्णविराम दिला. क्रीडामंत्र्यांकडून अर्जेंटिना संघाच्या भारतातील मैत्रीपूर्ण लढतीला हिरवा कंदील या वेळी दाखवण्यात आला..अर्जेंटिना संघटनेकडून जाहीरअर्जेंटिना फुटबॉल संघटनेकडूनही समाजमाध्यमावर भारत दौऱ्याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यांच्याकडून सांगण्यात आले, की अर्जेंटिनाचा संघ २०२५मध्ये दोन मैत्रीपूर्ण सामने खेळणार आहे. ६ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान अमेरिकेत पहिला मैत्रीपूर्ण सामना असेल. तसेच १० ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान लुयांडा, अँगोला व केरळ येथे दुसरा मैत्रीपूर्ण सामना असणार आहे..इतर स्थळांचाही दौराअर्जेंटिनाचा विश्वविजेता संघ केरळमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात लढत खेळल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात या संघातील स्टार खेळाडू लियोनेल मेस्सी भारतातील इतर ठिकाणीही दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात मेस्सी कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद व दिल्ली येथे फिरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही तो भेट घेणार आहे. याआधी अर्जेंटिनाचा संघ २०११मध्ये भारतामध्ये आला होता. त्या वेळी अर्जेंटिना-व्हेनेझुएला यांच्यामध्ये कोलकाता येथील साल्ट लेक स्टेडियममध्ये सामना पार पडला होता..