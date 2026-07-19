Argentina vs Spain Final: मेस्सी इतिहास रचणार की स्पेन करणार गेम? फायनलआधी समोर आली अशी आकडेवारी, जी बदलू शकते सर्व गणित!

न्यू जर्सी : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना अर्थातच फार मोठा दडपणाचा असतो, आक्रमणाची धार अधिक असायला हवीच पण ज्या संघाचा बचाव भक्कम असेल त्याच संघाला विजेतेपदाची संधी असेल. अर्जेंटिना आणि स्पेन हे दोन्ही संघ आक्रमणात तरबेज आहेत पण उद्याच्या सामन्यात बचावाचा खेळच तारक ठरू शकेल..अर्जेंटिनाने स्पर्धेत सर्वाधिक १९ गोल नोंदविले आहेत; पण त्यांनी सात गोल स्वीकारले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्रतिस्पर्ध्यांच्या आक्रमणासमोर अर्जेंटिनाचा बचाव वारंवार दबावाखाली आलेला आहे. दुसरीकडे स्पेनने स्पर्धेतील सात सामन्यांत फक्त एकच गोल स्वीकारला आहे. स्पेनचा गोलरक्षक उनाई सिमोन याने २०२२ व २०२६ मधील विश्वकरंडकात मिळून ६५० गोल न स्वीकारण्याचा विक्रम केला, अखेरीस त्याने यंदाच्या स्पर्धेतील एकमात्र गोल बेल्जियमविरुद्ध उपांत्यपूर्व लढतीत स्वीकारला. स्पेनने यंदा सातपैकी सहा सामन्यांत गोल न स्वीकारण्याचा पराक्रम केला आहे. मेस्सीवर स्पेनचा चोख पहारा असेल, हे स्पष्टच आहे..FIFA World Cup 2026: फ्रान्सला संधी, पण स्पेनही सज्ज; विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आज उपांत्य फेरीची चुरस.चार वर्षांपूर्वी कतारमध्ये झालेल्या विश्वकरंडक अंतिम लढतीत अर्जेंटिनाने युरोपियन फ्रान्सला नमविले होते. आता लिओनेल मेस्सी याच्या नेतृत्वाखालील संघासमोर आणखी एका युरोपियन संघाचे आव्हान आहे. स्पेनने २०१० मध्ये पहिल्यांदा विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर तब्बल १६ वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली आहे..उपांत्य फेरीत स्पेनने फ्रान्सला २-० फरकाने मात दिली, तर अर्जेंटिनाने अखेरच्या टप्प्यातील सात मिनिटांत दोन गोल नोंदवून इंग्लंडचे आव्हान २-१ असे मोडीत काढले. अर्जेंटिनाने बाद फेरीत प्रतिकुल परिस्थितीतून मुसंडी मारत विजय नोंदविले आहेत, तसेच त्यांनी ओळीने सात सामने जिंकले आहेत. एकंदरीत ते सातव्यांदा विश्वकरंडक अंतिम लढत खेळत आहेत..संभाव्य संघस्पेन ः सिमोन, पोरो, लापोर्ते, कुबारसी, कुकुरेला, रॉड्री, फाबियान, लामिन यमाल, ओल्मो, बाएना, ओयार्झाबाल.अर्जेंटिना ः मार्टिनेझ, रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेझ, ताग्लियाफिको, पारेदेस, मॅक ॲलिस्टर, एन्झो फर्नांडेझ, गिऊलियानो सिमोन, मेस्सी, हुलियान अल्वारेझ.विश्वकरंडक २०२६मधील वाटचालस्पेनसाखळी फेरी ः बरोबरी वि. केप व्हेर्दे ०-०, वि. वि. सौदी अरेबिया ४-०, वि. वि. उरुग्वे १-०राऊंड ऑफ ३२ ः वि. वि. ऑस्ट्रिया ३-०, उपउपांत्यपूर्व फेरी ः वि. वि. पोर्तुगाल १-०, उपांत्यपूर्व फेरी ः वि. वि. बेल्जियम २-१, उपांत्य फेरी ः वि. वि. फ्रान्स २-०..अर्जेंटिनासाखळी फेरी ः वि. वि. अल्जेरिया ३-०, वि. वि. ऑस्ट्रिया २-०, वि. वि. जॉर्डन ३-१राऊंड ऑफ ३२ ः वि. वि. केप व्हेर्दे ३-२, उपउपांत्यपूर्व फेरी ः वि. वि. इजिप्त ३-२, उपांत्यपूर्व फेरी ः वि. वि. स्वित्झर्लंड ३-१, उपांत्य फेरी ः वि. वि. इंग्लंड २-१.मेस्सीवर असेल लक्षलिओनेल मेस्सी याचे फुटबॉल स्पेनमध्ये बहरले. तेथील बार्सिलोना क्लबतर्फे तो दीर्घकाळ (१७ वर्षे) खेळला. यंदा तो सहाव्यांदा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत खेळत असून ३९ वर्षीय आघाडीपटू शानदार फॉर्ममध्ये आहे. सात सामन्यांत आठ गोल आणि चार असिस्टसह मेस्सी गोल्डन बूटच्या शर्यतीत अग्रेसर आहे. २०२२ मध्ये अर्जेंटिनाने विश्वकरंडक जिंकला तेव्हा मेस्सीने सात गोल केले होते. एकंदरीत या हुकमी खेळाडूने सहा विश्वकरंडकातील ३३ सामन्यांत सर्वाधिक २१ गोल केले आहेत..एकमेव लढतीत अर्जेंटिनाची बाजीविश्वकरंडक फुटबॉलच्या इतिहासात अर्जेंटिना व स्पेन यांच्यात एकदाच लढत झालेली आहे. १३ जुलै १९६६ रोजी गटसाखळी लढतीत अर्जेंटिनाने २-१ फरकाने बाजी मारली होती. स्पेनचा प्रशिक्षक लुईस दे ला फुएन्ते ६४ वर्षीय असून अर्जेंटिनाचे प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी ४८ वर्षांचे आहेत. मार्गदर्शक या नात्याने सलग दुसऱ्यांदा विश्वकरंडक जिंकण्यासाठी स्कालोनी प्रयत्नशील असतील..कोण आहेत अंतिम लढतीचे पंच?विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी स्लोव्हेनियाचे स्लाव्हको व्हिन्सिच यांची मुख्य पंच (रेफरी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून ते ४६ वर्षांचे आहेत. त्यांच्यापाशी ५१२ फुटबॉल सामन्यांत पंचगिरीचा अनुभव असून त्यापैकी पाच सामने विश्वकरंडकातील आहेत. २०२२ मध्ये त्यांनी दोन सामन्यांत, तर यंदा २०२६ मध्ये तीन विश्वकरंडक सामन्यांत व्हिन्सिच यांनी पंचगिरी केली आहे. यंदा ते ब्राझील विरुद्ध मोरोक्को, जॉर्डन विरुद्ध अल्जेरिया व मेक्सिको विरुद्ध इक्वेडोर यांच्यातील सामन्यात रेफरी होते..FIFA World Cup 2026: फ्रान्सला संधी, पण स्पेनही सज्ज; विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आज उपांत्य फेरीची चुरस.आतापर्यंतचे विश्वकरंडक विजेतेब्राझील - १९५८ १९६२ १९७० १९९४ २००२पश्चिम जर्मनी - १९५४ १९७४ १९९० २०१४इटली - १९३४ १९३८ १९८२ २००६अर्जेंटिना - १९७८ १९८६ २०२२फ्रान्स - १९९८, २०१८उरुग्वे - १९३० १९५०इंग्लंड - १९६६स्पेन - २०१०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.