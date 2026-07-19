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Argentina vs Spain Final: मेस्सी इतिहास रचणार की स्पेन करणार गेम? फायनलआधी समोर आली अशी आकडेवारी, जी बदलू शकते सर्व गणित!

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 final preview: फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिना आणि स्पेन आमनेसामने येणार आहेत. मेस्सीच्या आक्रमणासमोर स्पेनचा अभेद्य बचाव, संभाव्य संघ, हेड-टू-हेड आणि सामन्याचे संपूर्ण विश्लेषण जाणून घ्या.
Argentina vs Spain Final

Argentina vs Spain Final

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यू जर्सी : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना अर्थातच फार मोठा दडपणाचा असतो, आक्रमणाची धार अधिक असायला हवीच पण ज्या संघाचा बचाव भक्कम असेल त्याच संघाला विजेतेपदाची संधी असेल. अर्जेंटिना आणि स्पेन हे दोन्ही संघ आक्रमणात तरबेज आहेत पण उद्याच्या सामन्यात बचावाचा खेळच तारक ठरू शकेल.

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