Asian Shooting Championship: अर्जुन बाबुटा इलावेनिलला मिश्र दुहेरीत सुवर्णपदक

India Sports News: अर्जुन बाबुटा आणि इलावेनिल वालारिवन या भारतीय जोडीनं आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत मिश्र दुहेरी गटात सुवर्णपदक पटकावलं. तर ज्युनिअर गटात शांभवी श्रवण आणि नरायण प्रणव यांनाही सुवर्णपदकाची कमाई झाली.
Updated on

श्यमकेंट (कझाकस्तान): भारताच्या अर्जुन बाबुटा आणि इलावेनिल वालारिवन या जोडीने शनिवारी (ता. २३) १६व्या आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल मिश्र दुहेरी गटात सुवर्णपदक जिंकले. त्यांनी चीनच्या डिंगके लू आणि झिनलू पेंग यांना १७-११ अशा फरकाने पराभूत केले.

