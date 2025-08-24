Asian Shooting Championship: अर्जुन बाबुटा इलावेनिलला मिश्र दुहेरीत सुवर्णपदक

श्यमकेंट (कझाकस्तान): भारताच्या अर्जुन बाबुटा आणि इलावेनिल वालारिवन या जोडीने शनिवारी (ता. २३) १६व्या आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल मिश्र दुहेरी गटात सुवर्णपदक जिंकले. त्यांनी चीनच्या डिंगके लू आणि झिनलू पेंग यांना १७-११ अशा फरकाने पराभूत केले..प्रारंभी चिनी जोडी आघाडीवर होती; परंतु अर्जुन-इलावेनिलने शेवटच्या फेऱ्यांत दमदार पुनरागमन करत विजेतेपद पटकावले. या यशामुळे दोघांनीही या प्रतिष्ठित स्पर्धेत आपापले दुसरे सुवर्णपदक जिंकले आहे. इलावेनिलने अगोदर महिलांच्या १० मीटर एअर रायफलमध्ये वैयक्तिक सुवर्ण मिळवले होते, तर अर्जुनने रुद्रांक्ष पाटील आणि किरण जाधवसोबत पुरुषांच्या सांघित प्रकारात सुवर्ण पटकावले होते..दरम्यान, शांभवी श्रवण आणि नरायण प्रणव या भारतीय जोडीने ज्युनिअर १० मीटर एअर रायफल मिश्र दुहेरी गटात सुवर्णपदक जिंकले. .त्यांनी चीनला १६-१२ अशा फरकाने हरवले. या आधी पात्रतेत भारत तिसऱ्या स्थानी होता; पण नियमाप्रमाणे चीनचा एकच संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरल्यामुळे भारतीय जोडीला अंतिम फेरीची संधी मिळाली..Lionel Messi: मेस्सीसह अर्जेंटिना संघ केरळमध्ये खेळणार; नोव्हेंबरमध्ये प्रदर्शनीय सामना, अर्जेंटिना संघटेनकडून दुजोरा.शांभवीने १०५.४, १०५.२ आणि १०४.४ अशी मालिका सादर केली, तर प्रणवने पहिल्या फेरीत कमी गुण (१०३.७) केल्यानंतर पुढील फेऱ्यांत १०५.७ आणि १०५.१ अशी प्रगती केली. दुसरी भारतीय जोडी ईशा टाकसले आणि हिमांशू ६२८.६ गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहिली. शंभवीचेही या स्पर्धेतील दुसरे सुवर्णपदक ठरले. तिने अगोदर हृद्या श्री कोंडूर आणि ईशा अनिलसोबत महिलांच्या ज्युनिअर सांघित गटात १८९६.२ गुणांची ज्युनिअर विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.