FIDE World Cup: अर्जुनची धडाकेबाज विजयासह आगेकूच; काळ्या मोहऱ्यांसह अरोनियनवर मात, हरिकृष्णा टायब्रेक फेरीत

पणजी : भारताचा अव्वल मानांकित बुद्धिबळपटू अर्जुन एरिगेसी याने शनिवारी धडाकेबाज खेळ करताना फिडे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. त्याने या स्पर्धेतील माजी विजेता लेव्हॉन अरोनियन याला काळ्या मोहऱ्यांसह खेळताना पराभूत केले..उत्तर गोव्यातील हडफडे येथे सुरू असलेल्या या स्पर्धेत शनिवारी भारताचा अनुभवी ग्रँडमास्टर पी. हरिकृष्णा याचा पाचव्या फेरीतील दुसरा डावही बरोबरीत राहिल्यामुळे त्याला आता रविवारी टायब्रेक फेरीत खेळावे लागेल..अर्जुन व अरोनियन यांच्यातील पाचव्या फेरीतील पहिला डाव शुक्रवारी बरोबरीत राहिला होता. दुसऱ्या डावात अर्जुन काळ्या मोहऱ्यांसह खेळत होता. अरोनियनने त्याला बरोबरीचा प्रस्ताव दिला होता, पण तो नाकारत अर्जुनने झुंझार खेळासह विजयासह गवसणी घातली. ३८व्या चालीत दोन वेळा विश्वकरंडक जिंकलेल्या अरोनियन याला पराभवासह माघार घ्यावी लागली. दोन डावांनंतर अर्जुनची १.५ विरुद्ध ०.५ गुणांनी सरशी झाली..''मिडलगेम खूप तणावपूर्ण होता. मी खरोखरच पुढे आहे की नाही हे मला समजत नव्हते. पण त्याने (अरोनियन) बरोबरी सुचवल्यानंतर मला वाटले की मी जिंकू शकतो,'' असे अर्जुनने उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान निश्चित केल्यानंतर सांगितले. पुढील फेरीत अर्जुनसमोर चीनचा वेई यी याचे आव्हान असेल. चिनी ग्रँडमास्टरने अमेरिकेचा सॅम्युएल सेवियन याला पराभूत केले. उझबेकिस्तानचे ग्रँडमास्टर नोदिरबेक याकुबोएव व सिंदारोव जावोखिर यांनीही पुढील फेरीत प्रवेश करताना पाचव्या फेरीतील दुसऱ्या डावात विजयाची नोंद केली. पाचव्या फेरीतील दुसऱ्या डावात पांढऱ्या मोहऱ्यांनी खेळताना हरिकृष्णाने आक्रमणाची संधी शोधण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला, मात्र पेरूचा ग्रँडमास्टर जोस एदुआर्द मार्टिनेज अल्कान्तारा याने मजबूत बचाव राखल्याने हरिकृष्णाला ३५ चालींनंतर बरोबरी मान्य करावी लागली..