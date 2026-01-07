अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंढोक यांच्या लग्नाची तारीख ठरली; सचिन तेंडुलकरचा लेक लवकरच चढणार बोहोल्यावर

Arjun Tendulkar Wedding Date Announced : सचिन तेंडूलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा विवाह सोहळा लवकरच पार पडणार आहे. या विवाहाची तारीख आता समोर आली आहे. या विवाह सोहळ्याला विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, अर्जुन आणि सानिया यांचा विवाह सोहळा ५ मार्चरोजी ( Arjun Tendulkar Wedding Date ) होणार असून हा सोहळा मुंबईत ( mumbai ) आयोजित केला जाणार असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तेंडुलकर कुटुंबाने हा सोहळा खाजगी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जवळचे नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि क्रिकेट विश्वातील काही मोजकेच दिग्गज या सोहळ्याला उपस्थित राहतील, अशी माहिती आहे. विवाह सोहळा ५ मार्च रोजी असला ( Sachin Tendulkar’s Son to Marry Sania Chandok on March 5 ) तरी लग्नाचे विधी ३ मार्चपासून सुरू होणार आहेत. हे सर्व कार्यक्रम मुंबईत आयोजित केले जातील अशी माहितीही समोर आली आहे..Arjun Tendulkar: यशस्वी जैस्वालने सांगितला अर्जुन तेंडुलकरचा ‘छंद’; ड्रेसिंग रूममधील वर्तणुकीबाबतही केला खुलासा….अर्जुन आणि सानिया यांचा साखरपुडा गेल्या वर्षी १३ ऑगस्ट रोजी पार पडला. स्वतः सचिन तेंडुलकर यांनी यसांदर्भातील माहिती दिली होती. तेव्हापासून अर्जूनचा विवाह कधी होणार? अशी चर्चा रंगली होती. आता त्याच्या विवाहाची तारीख समोर आली आहे. त्यानुसार आता ५ मार्च रोजी हा सोहळा पार पडणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे..अर्जून तेंडूलकर सध्या देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो आहे. तो गोव्याचं प्रतिनिधित्व करत असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी संघर्ष करतो आहे. मात्र, क्रिकेटच्या मैदानात संघर्ष करणाऱ्या अर्जुनच्या आयुष्यात एक नवी इनिंग सुरू होणार आहे..Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते... .सानिया चंडोक ही प्रसिद्ध व्यावसायिक रवी घई यांची नात आहे. तिचं कुटुंब मुंबईतील हॉटेल आणि खाद्य उद्योगात आहे. सानिया स्वतः एक उद्योजिका असून ती 'Mr. Paws' नावाच्या पेट स्पा आणि स्टोअरची संचालक आहे. ती अर्जूनची बहीण सारा तेंडूलकर हीची खास मैत्रिण असल्याचं सांगण्यात येते. अजून आणि सानियासुद्धा गेल्या काही वर्षांपासूनचे मित्र आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.